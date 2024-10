Fortaleza vê aproveitamento cair quase pela metade na Série A após assumir liderança

A oito rodadas do fim da Série A, o Fortaleza segue na 3ª colocação e a poucos pontos do líder e vice-líder do certame, fato que o mantém na briga pelo título do campeonato. Apesar da matemática mostrar que é possível, na prática o que se tem visto é o Fortaleza em queda brusca de aproveitamento desde que assumiu a liderança do Brasileirão.

Na 24ª rodada, ao bater o Corinthians por 1 a 0 no Castelão, o Leão chegou a um histórico 1º lugar, dando sinais de que poderia bater de frente com Botafogo e Palmeiras na luta pelo título de campeão brasileiro. Na época, inclusive, o Tricolor ostentava uma campanha com doze triunfos consecutivos e invencibilidade em casa, além de ter perdido apenas três vezes no certame.

A expectativa criada pelos tricolores com o bom momento do time, no entanto, começou a se frustrar a partir de um momento que parecia ser um marco. Daquele jogo contra o Timão até aqui o Tricolor disputou sete partidas e venceu apenas duas, ambas em casa. Em 21 pontos disputados, da 25ª a 30ª rodada, o Leão disputou 21 pontos e só ficou com oito, um aproveitamento de 38%.

O percentual é quase a metade do que o Fortaleza apresentava até o jogo que lhe colocou na ponta da classificação. Em 24 rodadas, o Leão havia faturado 48 dos 69 pontos disputados, o que significa 69,5% de aproveitamento.

As atuações fora de casa pesaram nessa conta. Em domínios adversários, o time de Juan Pablo Vojvoda foi derrotado por Botafogo, Internacional e Grêmio, tendo conseguido arrancar um ponto do Athletico-PR na Ligga Arena. No Castelão, o tropeço foi o empate recente com o Atlético-MG, onde o Tricolor terminou a partida com dois homens a menos.

Nas últimas sete partidas, ou desde que o Fortaleza chegou à liderança, o time perdeu os mesmos três jogos que havia perdido em 24 rodadas da Série A. Como consequência à queda de performance, o Leão viu sua probabilidade de conquistar o título também derreter. Hoje, segundo o site especializado InfoBola, é de apenas 6%, com o agravante de que os principais concorrentes ainda não jogaram na rodada.

Libertadores bem próximo

Ciente de que uma disputa de título seria difícil, o discurso interno no Fortaleza sempre foi de, primeiramente, assegurar vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2025. A conta que a diretoria faz para isso é de chegar aos 64 pontos, sendo que o Leão já soma 56 e ainda tem 24 pontos por disputar.

Com três partidas no Castelão até o fim da Série A, contra Vasco, Flamengo e Internacional, o Tricolor só precisa fazer o dever de casa para atingir a meta estipulada, mas é óbvio que quer beliscar mais pontos como visitante. De acordo com o InfoBola, o time do Pici tem 89% de hance de jogar a principal competição da América do Sul em 2025.

Se alcançar a meta, o Fortaleza jogará a Libertadores pela segunda vez. Na primeira, em 2022, conseguiu avançar de fase em um grupo com River Plate-ARG, Colo-Colo-CHI e Alianza-PER.