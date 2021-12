Fortaleza tentou a contratação de atacante ex-Chelsea

O Fortaleza tem grandes desafios pela frente na temporada 2022, como Série A do Brasileiro, Nordestão, Copa do Brasil e fase de grupos da Libertadores. E a promessa do presidente tricolor, Marcelo Paz, é contratar para todos os setores.

"Sobre contratações para 2022, não tenho número. Isso varia muito, por oportunidade de mercado, venda, empréstimo. Nós vamos contratar para todos os setores. Defesa, meio-campo e atacante. Defesa já trouxemos dois jogadores".

Um jogador específico foi cogitado pelo mandatário leonino. Segundo o presidente, em entrevista ao Globo Esporte, o atacante Demba Ba, que se destacou pelo Chelsea nos primeiros anos da década passada, foi cogitado como um possível reforço tricolor, assim como Podolski.

Revelação

Legenda: Demba Ba foi tentado pelo Fortaleza Foto: Divulgação

Sem acordo, ele acabou indo para o Lugano, da Suíça. "Um nome que eu vou dizer, que a gente conversou. Ele não é tão famoso como o Podolski, mas é internacional, foi o centroavante Demba Ba. Ele terminou indo para o Lugano, da Suíça. Tentamos em março e abril com ele. Trocamos uma ideia. Mas não evoluiu para contratação. E o Podolski também. Depois não teve mais nome de perfil internacional com Copa do Mundo e do futebol mundial. Podolski e Demba Ba analisamos a questão técnica mesmo, além do nome e marca".

O atacante ganhou destaque para o mundo do futebol pelo Newcastle. Contratado em 2011, foi o artilheiro da equipe na temporada, com 16 gols. Manteve as boas atuações e chamou a atenção do Chelsea.