Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza tenta contratação de volante Luan, do São Paulo

O Botafogo também demonstrou interesse no atleta de 26 anos

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 14:25)
Jogada
Legenda: O volante Luan atuou em apenas cinco jogos pelo São Paulo em 2025
Foto: Rubens Chiri / São Paulo

O Fortaleza tenta a contratação do volante Luan, do São Paulo. O time cearense enviou uma proposta de empréstimo com opção de compra e disputa o reforço com o Botafogo no último dia da janela de transferências, encerrada nesta terça-feira (2). A informação foi divulgada pelo ge.

A diretoria paulista aceitou a negociação e aguarda a decisão do meio-campo sobre o destino. Com 26 anos, o atleta teve grande destaque na base, ascendeu ao time principal, se destacou, mas depois perdeu espaço no time. Na atual temporada, por exemplo, fez apenas cinco jogos.

Em 2024, foi emprestado para o Vitória-BA, onde atuou por 27 partidas. O contrato é até o fim de 2026.

Assuntos Relacionados
Luan em ação pelo São Paulo

Jogada

Fortaleza tenta contratação de volante Luan, do São Paulo

O Botafogo também demonstrou interesse no atleta de 26 anos

Alexandre Mota Há 1 hora
David em ação pelo Ceará

Jogada

Ceará empresta joia da base para time da Série B

O atleta de 21 anos teve pouco espaço sob o comando de Léo Condé

Alexandre Mota 02 de Setembro de 2025
Foto de Luquinhas

Jogada

Fortaleza anuncia transferência de Luquinhas a time de Portugal; veja detalhes

A negociação é em definitivo e o Tricolor do Pici mantém 50% dos direitos econômicos do jogador

Samir de Carvalho* 02 de Setembro de 2025
Ryan Guilherme em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza anuncia venda de Ryan Guilherme ao Cruzeiro; veja valor

O clube cearense manteve 15% dos direitos econômicos do jogador

Alexandre Mota 02 de Setembro de 2025
Fortaleza dá três dias de folga ao elenco e terá mais descanso que treinos na semana

Jogada

Fortaleza dá três dias de folga ao elenco e terá mais descanso que treinos na semana

Ao todo, serão quatro dias sem treinamentos ao longo desta semana

Daniel Farias 02 de Setembro de 2025
Foto do goleiro italiano Donnarumma com a camisa da seleção da Itália

Jogada

Donnarumma no Manchester City: goleiro ex-PSG é anunciado em venda milionária

Goleiro ocupará a vaga de Ederson, que irá para o Fenerbahçe, da Turquia

Daniel Farias 02 de Setembro de 2025