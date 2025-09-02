Fortaleza tenta contratação de volante Luan, do São Paulo

O Fortaleza tenta a contratação do volante Luan, do São Paulo. O time cearense enviou uma proposta de empréstimo com opção de compra e disputa o reforço com o Botafogo no último dia da janela de transferências, encerrada nesta terça-feira (2). A informação foi divulgada pelo ge.

A diretoria paulista aceitou a negociação e aguarda a decisão do meio-campo sobre o destino. Com 26 anos, o atleta teve grande destaque na base, ascendeu ao time principal, se destacou, mas depois perdeu espaço no time. Na atual temporada, por exemplo, fez apenas cinco jogos.

Em 2024, foi emprestado para o Vitória-BA, onde atuou por 27 partidas. O contrato é até o fim de 2026.