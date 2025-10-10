Fortaleza tem retorno de Moisés e de outros dois atletas; veja boletim médico

O Fortaleza poderá contar com Moisés, que já está reintegrado às atividades com o restante do grupo. O time comandado por Martin Palermo, no entanto, não terá João Ricardo. A lesão do goleiro se agravou e ele vai precisar passar por cirurgia. O clube divulgou atualização do boletim médico nesta sexta-feira (10). Dr. Roberto Oliveira explicou as etapas de cada jogador. Outros dois atletas também retornam.

Sobre o atacante Moisés, que está sem entrar em campo desde o dia 13 de abril, quando o Leão enfrentou o Internacional, finalizou as etapas de transição física e já participa normalmente das atividades com os demais jogadores, explicou o médico.

Outros dois atletas retornam às atividades: Lucas Crispim, que tratava uma fadiga muscular, e Lucca Prior, que apresentou um desconforto na região do púbis e também já retomou os trabalhos com o restante da equipe.

DE FORA

O goleiro João Ricardo vai desfalcar a equipe por cerca de seis meses. O atleta vai precisar passar por uma cirurgia após uma piora na tendinite do ombro direito. O procedimento deve ocorrer nos próximos dias.

Weverson finalizou a etapa de tratamento fisioterápico do edema no adutor direito e iniciou a etapa de transição física. Já Bruno Pacheco segue o tratamento do edema na região posterior da coxa esquerda.

O Fortaleza volta a campo somente no dia 15 de outubro, quarta-feira, quando recebe o Vasco em jogo da 28ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.