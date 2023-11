Fortaleza tem apenas um gol marcado nos últimos quatro jogos da Série A

O Fortaleza foi vencido pelo Flamengo na noite deste domingo (5), na Arena Castelão. Apesar de ter melhorado no segundo tempo, o Tricolor do Pici não conseguiu ser efetivo no ataque. O grupo comandado por Vojvoda tem apenas um gol marcado e sete sofridos nos últimos quatro jogos do Brasileirão.

De lá até este domingo, com a final da Sul-Americana no meio, Lucero, artilheiro do Leão na temporada com 23 gols, marcou o único tento do tricolor na derrota para o Atlético-MG, na 31ª rodada. Antes, fora de casa, o Leão do Pici também foi derrotado por Bahia e Vasco.

Legenda: Com 23 gols, Lucero é o artilheiro do Fortaleza na temporada.

A última vitória do Fortaleza ocorreu em 8 de outubro, diante do América-MG, na 26ª rodada do torneio nacional. Na Arena Castelão, Bruno Pacheco, Machuca e Lucero marcaram na vitória por 3 a 2 do time cearense.

Contra o Flamengo, o time melhorou a movimentação ofensiva na última etapa, mas não conseguiu ser efetivo. O Tricolor sofreu com a marcação, pecou pela falta de organização e pouca proximidade. Assim, viu o adversário vencer por 2 a 0.

A equipe segue em nono na tabela, com 42 pontos. O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (8), a partir das 20h (de Brasília), na Arena da Baixada. O duelo é válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

ÚLTIMOS QUATRO JOGOS DO FORTALEZA

27ª rodada - Vasco 1 - 0 Fortaleza

28ª rodada - Bahia 2 - 0 Fortaleza

31ª rodada - Atlético-MG 3 - 1 Fortaleza

32ª rodada - Fortaleza 0 - 1 Flamengo