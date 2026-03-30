Volante Da Silva, do Crato, será julgado pelo TJDF após empurrão em árbitra

Um ato lamentável aconteceu no jogo entre Crato x Cariri pela Série B do Campeonato Cearense. O volante Da Silva, do Crato, empurrou covardemente a árbitra Elizabete Esmeralda durante a partida.

Com árbitra de costas, o volante a empurra e ela cai no gramado.

O lance seguiu normalmente e Da Silva não recebeu cartão amarelo ou vermelho.

Nada foi publicado na súmula da partida, que é assinada pela árbitra, os dois assistentes, o quarto árbitro e o inspetor de arbitragem.

No setor 'ocorrências e observações' onde a árbitra pode acrescentar qualquer informação após o jogo, também não consta nada.

No TJDF

O Diário do Nordeste entrou em contato com a FCF, a entidade publicou a seguinte nota:

"Tomamos conhecimento e a situação será encaminhada para o TJDF-CE para que eles tomem as medidas necessárias".

Ou seja, o TJDF pode denunciar o jogador em algum artigo e puní-lo pela agressão.

Jogador se pronuncia

Em entrevista ao jornalista Aluísio Vilar, da Vale FM, Da Silva justificou o lance e pediu desculpas:

"Foi um lance casual. Eu estava no instinto de roubar a bola, dou o pique e a Elisabete atravessa e acontece o contato. Fico muito triste, porque ela é muito minha amiga, vi o crescimento da Elisabete, ela me acompanha, a gente sempre estava trocando ideia da partida.

"Eu peço desculpas, ela sabe muito bem da minha índole. Sabemos que nem com ela, nem com qualquer mulher, ou árbitro masculino deve ocorrer".

Da Silva afirmou que foi até Elizabete e pediu descupas após a partida.

"Eu pedi desculpas a ela ainda no jogo e ela entendeu. Quando acabou o jogo eu fui lá novamente e pedi desculpas a ela. Ela sabe da minha índole".