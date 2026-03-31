Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (31)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, 31 de março de 2026
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 08:44)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (31) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA (31)
Fifa Series 2026
- 3h00 – Camarões x China – DAZN
- 6h10 – Austrália x Curaçao – DAZN
Amistoso Internacional
- 13h00 – Noruega x Suíça – ESPN 4 e Disney+
- 13h00 – Sérvia x Arábia Saudita – Disney+
- 14h00 – Hungria x Grécia – Sportv 3
- 15h00 – Marrocos x Paraguai – Xsports e Canal GOAT
- 15h00 – Peru x Honduras – Canal GOAT
- 15h30 – Escócia x Costa do Marfim – ESPN 2 e Disney+
- 15h45 – Holanda x Equador – ESPN 4 e Disney+
- 15h45 – Inglaterra x Japão – Sportv 2
- 15h45 – Áustria x Coreia do Sul – Disney+
- 16h00 – Espanha x Egito – Sportv 3
- 20h00 – Estados Unidos x Portugal – Xsports
- 20h15 – Argentina x Zâmbia – BandSports, Bandplay e Band.com.br
- 21h00 – Brasil x Croácia – Globo, GE TV e Sportv
Liga das Nações
- 13h00 – Letônia x Gibraltar – Sportv 2
- 13h00 – Luxemburgo x Malta – Disney+
Repescagem Europeia – Copa 2026
- 15h45 – Bósnia e Herzegovina x Itália – Sportv
- 15h45 – Suécia x Polônia – ESPN e Disney+
- 15h45 – Kosovo x Turquia – ESPN 3 e Disney+
- 15h45 – República Tcheca x Dinamarca – Disney+
Repescagem Mundial – Copa 2026
- 18h00 – RD Congo x Jamaica – Sportv e CazéTV
- 00h00 – Iraque x Bolívia – Sportv e CazéTV
Campeonato Argentino
- 15h30 – Aldosivi x Argentinos Juniors – Disney+
Campeonato Brasileiro (Série B)
- 18h30 – Juventude x Novorizontino – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
- 19h00 – Fortaleza x Cuiabá – Disney+
Copa Verde
- 20h00 – Guaporé x Paysandu – SportyNet
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