Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (31)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (31) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA (31)

Fifa Series 2026

3h00 – Camarões x China – DAZN

6h10 – Austrália x Curaçao – DAZN

Amistoso Internacional

13h00 – Noruega x Suíça – ESPN 4 e Disney+

13h00 – Sérvia x Arábia Saudita – Disney+

14h00 – Hungria x Grécia – Sportv 3

15h00 – Marrocos x Paraguai – Xsports e Canal GOAT

15h00 – Peru x Honduras – Canal GOAT

15h30 – Escócia x Costa do Marfim – ESPN 2 e Disney+

15h45 – Holanda x Equador – ESPN 4 e Disney+

15h45 – Inglaterra x Japão – Sportv 2

15h45 – Áustria x Coreia do Sul – Disney+

16h00 – Espanha x Egito – Sportv 3

20h00 – Estados Unidos x Portugal – Xsports

20h15 – Argentina x Zâmbia – BandSports, Bandplay e Band.com.br

21h00 – Brasil x Croácia – Globo, GE TV e Sportv

Liga das Nações

13h00 – Letônia x Gibraltar – Sportv 2

13h00 – Luxemburgo x Malta – Disney+

Repescagem Europeia – Copa 2026

15h45 – Bósnia e Herzegovina x Itália – Sportv

15h45 – Suécia x Polônia – ESPN e Disney+

15h45 – Kosovo x Turquia – ESPN 3 e Disney+

15h45 – República Tcheca x Dinamarca – Disney+

Repescagem Mundial – Copa 2026

18h00 – RD Congo x Jamaica – Sportv e CazéTV

00h00 – Iraque x Bolívia – Sportv e CazéTV

Campeonato Argentino

15h30 – Aldosivi x Argentinos Juniors – Disney+

Campeonato Brasileiro (Série B)

18h30 – Juventude x Novorizontino – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+

19h00 – Fortaleza x Cuiabá – Disney+

Copa Verde