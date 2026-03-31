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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (31)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, 31 de março de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 08:44)
Jogada
Legenda: Seleção Brasileira enfrenta a Croácia, nesta terça-feira, às 21h (de Brasília)
Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (31) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA (31)

Fifa Series 2026

  • 3h00 – Camarões x China – DAZN
  • 6h10 – Austrália x Curaçao – DAZN

Amistoso Internacional

  • 13h00 – Noruega x Suíça – ESPN 4 e Disney+
  • 13h00 – Sérvia x Arábia Saudita – Disney+
  • 14h00 – Hungria x Grécia – Sportv 3
  • 15h00 – Marrocos x Paraguai – Xsports e Canal GOAT
  • 15h00 – Peru x Honduras – Canal GOAT
  • 15h30 – Escócia x Costa do Marfim – ESPN 2 e Disney+
  • 15h45 – Holanda x Equador – ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 – Inglaterra x Japão – Sportv 2
  • 15h45 – Áustria x Coreia do Sul – Disney+
  • 16h00 – Espanha x Egito – Sportv 3
  • 20h00 – Estados Unidos x Portugal – Xsports
  • 20h15 – Argentina x Zâmbia – BandSports, Bandplay e Band.com.br
  • 21h00 – Brasil x Croácia – Globo, GE TV e Sportv

Liga das Nações

  • 13h00 – Letônia x Gibraltar – Sportv 2
  • 13h00 – Luxemburgo x Malta – Disney+

Repescagem Europeia – Copa 2026

  • 15h45 – Bósnia e Herzegovina x Itália – Sportv
  • 15h45 – Suécia x Polônia – ESPN e Disney+
  • 15h45 – Kosovo x Turquia – ESPN 3 e Disney+
  • 15h45 – República Tcheca x Dinamarca – Disney+

Repescagem Mundial – Copa 2026

  • 18h00 – RD Congo x Jamaica – Sportv e CazéTV
  • 00h00 – Iraque x Bolívia – Sportv e CazéTV

Campeonato Argentino

  • 15h30 – Aldosivi x Argentinos Juniors – Disney+

Campeonato Brasileiro (Série B)

  • 18h30 – Juventude x Novorizontino – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
  • 19h00 – Fortaleza x Cuiabá – Disney+

Copa Verde

  • 20h00 – Guaporé x Paysandu – SportyNet
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