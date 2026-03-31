Brasil x Croácia: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Brasil e Croácia voltam a se encontrar nesta terça-feira (31), em amistoso antes da Copa do Mundo. A lembrança para a Canarinho não é das melhores. No último confronto entre as equipes, os brasileiros foram eliminados do Mundial de 2022 nas quartas de final da competição. O duelo amistoso será no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.

Como chega o Brasil?

O Brasil de Ancelotti chega ferido após a derrota por 3 a 1 para a França, no jogo anterior. O grupo também tem diversos desfalques por lesão, entre eles Militão, Bruno Guimarães, Estêvão, Wesley e Raphinha. Em coletiva de imprensa, o técnico avisou que haverá mudança de peças, mas não da maneira de jogar da equipe.

"A escalação não vou dizer porque não falei com os jogadores. Vamos fazer algumas mudanças. O sistema não vou mudar. Quatro atacantes com uma equipe que trabalha forte na frente. O objetivo do jogo contra França e Croácia era testar a equipe titular. A equipe titular não está por conta de muita lesão. Tive boa sensação dos jogadores, aumenta a concorrência para a lista final”, afirmou o treinador italiano.

Como chega a Croácia?

A seleção croata vem de vitória sobre a Colômbia por 2 a 1 nesta Data Fifa. O técnico Zlatko Dalic lidera o grupo que vem de uma invencibilidade de nove partidas sem edrrotas. O grupo chega para o confronto também sem força máxima, como o Brasil. A equipe não terá o zagueiro Josko Gvardiol, além do meia Mateo Kovacic. A dupla está fora por lesão.

Onde assistir

Globo, SporTV, Cazé TV e GE TV

Palpites

inter@

Provávies escalações

Brasil: Ederson, Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vini Jr.

Croácia: Livakovic; Erlic, Vuskovic e Pongracic; Stanisic, Modric, Sucic e Perisic; Pasalic, Kramaric e Baturina. Técnico: Zlatko Dalic

Arbitragem

Árbitro: Guido Gonzales Jr (EUA)

Auxiliares: Nick Uranga e Cory Richardson (EUA)

Ficha técnica