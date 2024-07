Fortaleza têm 6 desfalques contra o Vasco; veja boletim do DM

O Fortaleza está escalado por Juan Pablo Vojvoda para atuar diante do Vasco, pela 14ª rodada do Brasileirão. Junto com a escalação, a assessoria do clube divulgou o Boletim Médico detalhando a situação dos jogadores que estão no Departamento Médico do time tricolor. Os desfalques são: Santos, Moisés, Zé Welison, Martínez, Calebe e Pedro Rocha.

Lista do DM

* Moisés: estiramento muscular na coxa esquerda;

* Martínez: estiramento ligamentar colateral medial joelho direito;

* Calebe: atleta em processo de fortalecimento muscular;

* ⁠Zé Welison: estiramento muscular na coxa esquerda;

* ⁠Pedro Rocha: desconforto na coxa esquerda;

- Santos: infecção respiratória.



Retorno de Marinho

O ponto positivo para o torcedor do Leão fica no retorno do atacante Marinho, que jogou sua última partida no dia 21 de maio, pela Copa do Brasil, curiosamente também contra o Vasco da Gama. Ele marcou um gol naquela partida, mas deixou o campo machucado aos sete minutos do segundo tempo. Ele foi relacionado e pode entrar em campo no decorrer do jogo. O atleta estava com um estiramento muscular na coxa direita.



O jogo

Vasco e Fortaleza vão se enfrentar nesta quarta-feira (03) pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo será disputado no Rio de Janeiro, em São Januário, às 20h (horário de Brasília).