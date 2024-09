Fortaleza tem 14 jogadores do time semifinalista no Brasileiro Sub-20 inscritos para a Série A

A campanha histórica do Fortaleza no Brasileiro Sub-20 foi interrompida nesta quinta-feira (12), quando o Tricolor foi eliminado pelo Cruzeiro na semifinal. A frustração da queda, no entanto, não apaga a boa campanha do Leão no torneio, que não tinha um nordestino semifinalista há cinco anos.

As boas atuações do Sub-20 tricolor chamaram a atenção e alguns jogadores ganharam destaque, como é o caso de Kauê Canela, que marcou 11 gols e está em terceiro na lista de artilheiros da competição (empatado com outros dois atletas). Ele e outros 13 jogadores da equipe comandada por Léo Porto estão inscritos na Série A do Brasileiro e podem ser utilizados na equipe principal se Vojvoda precisar.

O Fortaleza tem 50 jogadores inscritos para a disputa da Série A, podendo substituir oito até o dia 20 de setembro. Desta lista, 13 são do time que estava disputando o Brasileiro Sub-20.

Jogadores do Fortaleza Sub-20 que estão inscritos na Série A:

Murilo D'angelo (G)

Samuel (Z)

Tony Lucas (Z)

Gustavo Mancha (Z)

Kayky (LD)

Arthur (LE)

Fabrício (V)

Michel (V)

Bruninho (V)

Amorim (M)

Tavinho (M)

Landerson (A)

Michael Quarcoo (A)

Kauê Canela (A)

O Leão tem outros jogadores com idade igual ou inferior a 20 anos no time principal, mas que não descem para jogar na categoria de base, que são os casos do volante Kauan, do meia venezuelano Kervin Andrade e do atacante Iarley.

A integração dos jogadores mais jovens, egressos do Sub-20, com o time profissional é facilitada pelo elo de ligação entre as equipes, que é justamente o técnico Léo Porto. Ele também atua como auxiliar de Vojvoda e garante a replicação do método de trabalho do argentino na base.

Além disso, o executivo de futebol Bruno Costa acompanha muito os jogos da base, até pela experiência que já teve como supervisor das seleções de base da CBF, e também facilita essa integração.

Brasileiro de Aspirantes

Apesar de estarem inscritos na Série A, a tendência maior é que os jogadores do Sub-20 sejam aproveitados no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que retorna neste ano e se inicia na última semana de setembro, se estendendo por dois meses.

O Fortaleza é um dos 16 clubes na competição e está no Grupo A, ao lado de CRB-AL, Vitória-BA, Atlético-MG, Sport, Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. O Leão precisa ser um dos quatro melhores para avançar ao mata-mata e brigar pelo título.