Fortaleza renova com meio-campista Matheus Rossetto até 2027; veja anúncio

O Fortaleza anunciou através das suas redes sociais a renovação com Matheus Rossetto. O meio-campista tinha contrato com o Leão até o fim de 2026 e agora fica até 2027, com opção de renovação por mais um ano.

O atleta já atuou em 35 jogos pelo time tricolor e se tornou peça importante no plantel de Juan Pablo Vojvoda.

A tendência é que Rossetto ganhe mais espaço na próxima tempoarada, tendo em vista que o calendário da equipe do Pici contará com disputas pelo Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão Série A.