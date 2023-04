Fortaleza recebeu mais R$ 6 milhões somente com premiações no mês de abril

O mês de abril foi positivo para o Fortaleza não apenas no quesito desportivo, mas também no aspecto financeiro. Com importantes vitórias conquistadas pelo Leão do Pici no quarto mês de 2023, o clube arrecadou R$ 6,39 milhões apenas com premiações, fruto do bom desempenho da equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda dentro de campo.

A primeira premiação foi garantida no dia 5 de abril, quando o Fortaleza derrotou o Palestino-CHI por 4 a 0 pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu que seja dada uma quantia de 100 mil dólares a cada vitória conquistada por uma equipe nesta fase do torneio.

Legenda: Fortaleza venceu o Palestino na Arena Castelão Foto: Kid Júnior/SVM

A segunda premiação foi confirmada poucos dias após a vitória na Sul-Americana. No dia 11 de abril, o Fortaleza entrou em campo pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2023, vencendo o Águia de Marabá por 6 a 1, na Arena Castelão. Apenas por participar da terceira fase da competição, o Leão garantiu R$ 2,1 milhões.

A terceira premiação do Fortaleza em abril foi garantida no dia 20 de abril, quando a equipe conquistou a sua segunda vitória na fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. Jogando na Argentina, o Tricolor do Pici superou o San Lorenzo-ARG por 2 a 0. Pela tabela de premiações da Conmebol, confirmou mais 100 mil dólares.

A quarta e última premiação foi confirmada na última quarta-feira (26). O Fortaleza voltou a enfrentar o Águia de Marabá, desta vez pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. Após nova vitória, agora por 2 a 0, o Leão eliminou o time paraense e carimbou sua vaga nas oitavas de final do torneio, garantindo mais R$ 3,3 milhões de premiação.

RESUMO DAS PREMIAÇÕES DO FORTALEZA EM ABRIL

Vitória sobre o Palestino na Sul-Americana: 100 mil dólares ( R$ 499 mil )

) Participação na terceira fase da Copa do Brasil: R$ 2,1 milhões

Vitória sobre o San Lorenzo na Sul-Americana: 100 mil dólares ( R$ 499 mil )

) Classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil: R$ 3,3 milhões

TOTAL: R$ 6,39 milhões

PRÓXIMAS OPORTUNIDADES DE PREMIAÇÕES

No próximo mês, o Fortaleza terá novas oportunidades para embolsar premiações, sobretudo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, o clube aguarda sorteio para conhecer seu próximo adversário na competição nacional. O sorteio acontece no dia 2 de maio, às 13h (de Brasília).

Já na Copa Sul-Americana, a equipe cearense terá mais quatro partidas a serem disputadas na fase de grupos. O valor da premiação por vitórias pode totalizar 600 mil dólares (R$ 2,99 milhões), caso o Leão consiga vencer todos os jogos da fase de grupos da competição continental. O próximo adversário da equipe será o Estudiantes de Mérida-VEN.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.