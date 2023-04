Sem Marcelo, Fluminense realiza último treino antes de enfrentar o Fortaleza; veja imagens

Sem Marcelo, o Fluminense segue a preparação para o duelo contra o Fortaleza, pela 3ª rodada do Brasileirão. O grupo realizou o último treinamento em Porangabuçu, no CT do Ceará, na manhã desta sexta-feira (28). Veja imagens do treino.

Sob comando de Fernando Diniz, o tricolor das Laranjeiras conquistou a classificação para as oitavas da Copa do Brasil ao vencer o Paysandu. Agora, a equipe vai encarar o Leão do Pici para se manter na liderança da Série A.

DESFALQUE DE PESO

O lateral-esquerdo Marcelo não veio ao Ceará junto com a equipe. O jogador não atua desde a partida contra o The Strongest, no dia 18 de abril. Na época, ele deixou o campo após sentir um 'enrijecimento na panturrilha'.

Assim, Marcelo não tem sido relacionado. Ele ficou de fora das vitórias contra o Athletico-PR e contra o Paysandu. Após a lesão muscular, o lateral também foi vetado da partida contra o Leão e ainda é dúvida para o duelo contra o River Plate, pela Libertadores.

O Fortaleza recebe o Fluminense neste sábado (29), às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão. As equipes se enfrentam na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o jogo em tempo real.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLU:

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Alexsander; André, Lima, Keno, Ganso e Arias; Cano. Técnico: Fernando Diniz.

VEJA IMAGENS DO TREINO: