Fortaleza recebe 2ª edição da corrida “Entre Amigos Running”, com clima de festa

A corrida de rua “Entre Amigos Running” chega à sua segunda edição em Fortaleza prometendo uma mistura de esporte, lazer e celebração. Marcada para o dia 23 de novembro, a prova será uma oportunidade para corredores e amantes da corrida de rua viverem uma experiência diferente, que une competição e confraternização.

Com percursos de 3 km, 5 km e 10 km, o evento aposta em um formato descontraído, ideal tanto para quem busca performance quanto para quem quer apenas se divertir. Após cruzar a linha de chegada, os participantes poderão aproveitar churrasco e chopp liberado. Segundo a organização, a proposta é transformar o encontro em um verdadeiro momento de integração entre amigos, atletas e famílias.

A largada será na Villa Beach Tênis, em Fortaleza e as inscrições já estão disponíveis no site do evento.