Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza recebe 2ª edição da corrida “Entre Amigos Running”, com clima de festa

Evento terá churrasco e chopp liberado após a prova

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:17)
Jogada
Legenda: Provas será no dia 23 de novembro, em Fortaleza
Foto: Divulgação

A corrida de rua “Entre Amigos Running” chega à sua segunda edição em Fortaleza prometendo uma mistura de esporte, lazer e celebração. Marcada para o dia 23 de novembro, a prova será uma oportunidade para corredores e amantes da corrida de rua viverem uma experiência diferente, que une competição e confraternização.

Com percursos de 3 km, 5 km e 10 km, o evento aposta em um formato descontraído, ideal tanto para quem busca performance quanto para quem quer apenas se divertir. Após cruzar a linha de chegada, os participantes poderão aproveitar churrasco e chopp liberado. Segundo a organização, a proposta é transformar o encontro em um verdadeiro momento de integração entre amigos, atletas e famílias. 

A largada será na Villa Beach Tênis, em Fortaleza e as inscrições já estão disponíveis no site do evento.

técnico

Jogada

Floresta renova com Leston Júnior para a temporada 2026

Anúncio foi feito nesta sexta-feira (17)

Crisneive Silveira Há 5 minutos

Jogada

Fortaleza recebe 2ª edição da corrida “Entre Amigos Running”, com clima de festa

Evento terá churrasco e chopp liberado após a prova

jogada@svm.com.br Há 18 minutos
Camila Mazetto, nutricionista do Ceará

Jogada

Nutricionista do Ceará convocada para comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo

Pela primeira vez uma profissional de um clube do Ceará é chamada para integrar uma comissão técnica em um mundial masculino de futebol

André Almeida Há 26 minutos
Foto de Matheus Pereira, jogador do Fortaleza

Jogada

Matheus Pereira e outros quatro atletas do Fortaleza estão no departamento médico; veja boletim

Equipe enfrenta o Cruzeiro na próxima rodada do Brasileiro

Crisneive Silveira e Fernanda Alves Há 42 minutos
jogadores

Jogada

Com Bruno Pacheco, Fortaleza embarca para duelo contra o Cruzeiro; veja relacionados

Equipes se enfrentam neste sábado, no Mineirão

Crisneive Silveira e Fernanda Alves Há 55 minutos
Presidente do Conselho do Ceará pede licença e vice assume até o fim de 2025

Jogada

Presidente do Conselho do Ceará pede licença e vice assume até o fim de 2025; veja detalhes

Márcio Forti assume no lugar de Herbert Santos no Conselho Deliberativo até o fim de 2025

Daniel Farias 17 de Outubro de 2025