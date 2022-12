Fortaleza realiza proposta por Cristian Bernardi, do Colón, diz jornalista; conheça o jogador

O Fortaleza realizou proposta pelo meio-campista Cristian Bernardi, de 32 anos, do Colón, da Argentina. Segundo o jornalista argentino Augustín Baroni, da Cadena 3 e do Diario Uno, a oferta e o contrato do Tricolor do Pici podem facilitar o acerto com o atleta. A resposta será dada na próxima semana.

Em 2022, Bernardi disputou 48 partidas pelo Colón, com quatro gols marcados e quatro assistências concedidas. O meio-campista chegou ao clube em 2017. Caso acerte com o Fortaleza, Cristian Bernardi viveria sua primeira experiência internacional. Na carreira, soma passagens por Gimnasia Concépcion e Instituto, além do Colón.

Para a posição, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta com apenas com Lucas Crispim. Lucas Lima e Matheus Vargas deixaram o clube, enquanto Otero tem situação indefinida.

Cristian Bernardi | Ficha Técnica

Nome: Cristian Bernardi

Idade: 32 anos (10/03/1990)

Posição: meio-campista

Clubes que passou: Gimnasia Concépcion, Instituto e Colón

Título(s): Copa da Liga Argentina (2020-21)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil