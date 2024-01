Fortaleza promove encontro entre torcidas organizadas para acordo de paz no início de temporada

O Fortaleza realizou, na tarde desta sexta-feira (19), encontro entre as torcidas organizadas TUF e JGT, a fim "de selar a paz, promover o bem do clube e devolver a tranquilidade a todos os seus torcedores", segundo nota oficial do clube.

O encontro aconteceu um dia antes da estreia do clube no Campeonato Cearense. O Leão estreia no Castelão, contra o Horizonte, às 16h40.

Estiveram presentes no encontro os líderes das agremiações, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, membros da diretoria do clube e o atleta Tinga, capitão da equipe Tricolor.

Ainda na nota oficial, o Fortaleza afirmou que "espera que este seja o marco de uma nova relação entre as organizadas e que o futebol volte a ser instrumento de paz, união e alegria".

Confrontos

O ano de 2023 foi marcado por confrontos entre as duas torcidas organizadas, levando a diretoria do Fortaleza a romper de forma oficial com as duas torcidas. Aconteceram confrontos na sede do clube e em jogos da Série A e Copa Sul-Americana, como em jogo contra o Corinthians em São Paulo, nas semifinais da competição

Na ocasião, o clube informou que os integrantes das torcidas organizadas identificados em cenas de violência serão banidos e não poderão mais frequentar os jogos do clube. Em caso de serem sócios, serão expulsos do quadro de associados.



Reconhecimento facial

Além do acordo de paz firmado, os presidentes das torcidas organizadas também declararam apoio à implantação do sistema de reconhecimento facial na Arena Castelão, mecanismo essencial para garantir a segurança no estádio.