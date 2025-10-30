Fortaleza pode ter retorno de Lucas Crispim em jogo decisivo contra o Santos

Lucas Crispim pode aparecer entre os relacionados do Fortaleza para o duelo contra o Santos. O meia estava em período de transição e a expectativa é de que ele embarque com o restante do grupo comandado por Martín Palermo nesta sexta-feira (31). As equipes se enfrentam em duelo decisivo do Brasileirão.

O jogador tratou de um edema muscular na posterior da coxa direita. A estimativa para a recuperação do atleta termina no fim desta semana. Crispim não atua desde o duelo contra o São Paulo, no dia 2 de outubro, pela 26ª rodada.

Desde que retornou ao Leão do Pici, o jogador atuou em todas as partidas: contra Vitória, Palmeiras, Sport e São Paulo. Foi no duelo diante do Tricolor Paulista que o atleta sentiu a coxa e foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo.

O time ainda tem cinco atletas no Departamento Médico:

João Ricardo: em recuperação após cirurgia no ombro direito;

⁠Marinho: entorse no tornozelo esquerdo;

Benevenuto: edema muscular na posterior da coxa direita;

Matheus Pereira: edema muscular na posterior da coxa direita;

Allanzinho: edema muscular na coxa direita.

Fortaleza e Santos se enfrentam em jogo da 31ª rodada do Brasileirão neste sábado (1), a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.