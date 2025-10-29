A vitória do Santos diante do Fortaleza no Castelão

Dia 12 de junho de 2025. Uma quinta-feira. Exatamente, às 19:30, começou o jogo Fortaleza x Santos, válido pela 12ª rodada da Série A nacional. Fortaleza e Santos estavam na zona de rebaixamento. O Santos venceu (2 x 3). Saiu da zona maldita. O Fortaleza permaneceu na Zona.

O Leão foi melhor no primeiro tempo. Deyverson mandou a bola no travessão. Mas o Santos foi cirúrgico nas finalizações. Barreal abriu o placar (0 x 1). Guilherme (ex-Fortaleza) ampliou (0 x 2). Na fase final, reação relâmpago do Leão. Pikachu marcou dois gols, de pênalti, e empatou.

Nos acréscimos, Rollheiser disparou um canhão e marcou o gol da vitória santista. Foi um jogo difícil, equilibrado. O placar mais justo teria sido o empate. Mas o futebol é assim mesmo. Basta uma desatenção, nos instantes finais, para comprometer o que o time fez no jogo todo.

Agora o novo encontro. O Santos segue fora da zona maldita. O Fortaleza continua na zona. As circunstâncias do momento são bem diferentes da época do jogo de ida. Mas os dois sofrem ameaça de rebaixamento.

Lição

Pelo que houve no jogo de ida, conforme resumi no comentário inicial, há ampla possibilidade de um novo equilíbrio. Na tabela, o Santos avançou mais que o Leão. Tudo bem. É fato. Mas, na produção, os dois se assemelham. Ora um jogo animador, bom. Depois uma decepção.

Troca

Na partida do dia 12 de junho, o técnico do Fortaleza ainda era Juan Pablo Vojvoda. O técnico do Santos era Cleber Xavier. Nas reviravoltas da vida, Cleber foi demitido do Santos no dia 17 de agosto, após o Santos sofrer uma goleada, aplicada pelo Vasco da Gama: 6 a 0.

Demissão

Juan Pablo Vojvoda foi demitido pelo Fortaleza no dia 14 de julho de 2025, um mês e dois dias depois da derrota para o Santos. Motivo: a derrota para o Ceará. Além disso, o Leão somava seis derrotas seguidas. Perder para o maior rival foi a gota d’água. Causou comoção no Pici a saída do Vojvoda, técnico ídolo do clube.

Reencontro

No dia 28 de agosto, o Santos confirmou a contratação de Vojvoda. E agora, por ironia do destino, é exatamente ele, Vojvoda, quem poderá colocar o Fortaleza em terrível dificuldade. Se o Santos vencer, neutralizará as consequências da bela vitória do Leão sobre o Flamengo. Colocará oito pontos de vantagem sobre o Leão.

História