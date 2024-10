Fortaleza pode igualar sua melhor campanha do Brasileirão caso vença Atlético-MG

O Fortaleza está a três pontos de igualar a sua melhor campanha na história do Brasileirão, alcançada na temporada 2021, quando o Tricolor do Pici somou 58 pontos nas 38 rodadas daquela edição da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor do Pici soma atualmente 55 pontos na tabela de classificação do Brasileirão 2024, após 29 rodadas. Caso vença o Atlético-MG nesta quarta-feira (16), pela 30ª rodada da Série A, o Leão alcançaria os mesmos 58 pontos da temporada 2021.

O Fortaleza ainda disputará nove partidas nesta Série A, contando com este jogo contra o Atlético-MG. O time de Vojvoda vislumbra com otimismo a probabilidade de ultrapassar a marca de 2021 e alcançar sua melhor campanha da história do Brasileirão.

Fortaleza e Atlético-MG entram em campo nesta quarta-feira (16), às 21h45 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 30ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.