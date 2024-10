Com preparação longa, Fortaleza corrige erros recentes e foca na Libertadores, diz Rossetto

Há dez dias sem jogar, o Fortaleza vem aproveitando o tempo mais extenso de preparação para a partida contra o Atlético-MG, que acontecerá na quarta-feira (16), para corrigir erros que vinha cometendo em jogos anteriores, além de focar na estratégia para encarar o Galo.

Foi o que disse o volante Matheus Rossetto, em entrevista coletiva concedida na tarde desta segunda-feira (14). O camisa 16 disse que o técnico Juan Pablo Vojvoda fez ajustes nas partes defensiva e ofensiva, como saber o momento de controlar o jogo, evitar queda de produção durante o jogo, bem como situações de prender a bola no ataque e encaixar contra-ataques.

"Pecamos em alguns detalhes em algumas partidas, então a gente alinhou tudo para o jogo de quarta. Outra coisa também; sobre o Atlético-MG vir com o time completo ou não, a gente está pensando na gente, independentemente se eles vêm com time completo ou não, estamos seguindo nosso planejamento com o Juan (Pablo Vojvoda) e creio que isso é o mais importante", afirmou Rossetto.

Com 27 partidas jogadas pelo Fortaleza em 2024, o volante, que garantiu poder jogar diferentes funções no meio de campo, ainda não marcou nenhum gol com a camisa tricolor e revelou que é até cobrado em casa pela esposa por isso. Contra o Atlético-MG, nesta quarta, no Castelão, ele tem mais uma oportunidade.

"Sobre o primeiro gol, a expectativa está muito alta, até minha esposa está em casa cobrando. Prefiro que o time vença, mas se Deus quiser e na quarta puder sair o gol com a vitória seria bom demais", disse.

Objetivo bem definido

Com o Fortaleza na terceira colocação da Série A, a cinco pontos do líder, e a nove rodadas do fim do campeonato brasileiro, Rosseto deixou claro que o que se conversa internamente no Pici é jogar, diretamente, a Libertadores de 2025. A disputa por um título inédito da principal competição do país, no entanto, não está descartada.

"Nosso objetivo é estar na Libertadores do ano que vem, é assim que a gente vem conversando. Sobre o título, a gente joga jogo após jogo”, afirmou o volante, destacando a fator casa como um trunfo do Leão: “Sabemos a força que temos ao jogar em casa, somos o melhor mandante, então a gente sabe como jogar no Castelão”, reforça.

Rosseto se referiu também ao aniversário do Fortaleza, que será na sexta-feira (18) e convocou o torcedor para o jogo de quarta (16). “É uma semana muito especial, a gente está completando 106 anos, o clube, então vai ser um jogo bastante intenso, vamos buscar nos 90 minutos os três pontos", concluiu.