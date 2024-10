Sem Hulk e Deyverson, Atlético/MG terá 11 desfalques contra o Fortaleza; veja provável escalação

O Atlético/MG terá um time inteiro de desfalques para o jogo contra o Fortaleza, no dia 16, no Castelão, em jogo válido pela 30ª rodada da Série A. O Galo terá 11 desfalques, entre eles os atacantes Hulk e Deyverson.

Os dois atacantes, mais o zagueiro Lyanco, estão suspensos pelo 3º cartão amarelo ao terem sido advertidos na vitória contra o Grêmio por 2 a 1 na última quarta-feira.

Além deles, outros três estão com suas seleções para as Eliminatórias da Copa do Mundo e jogarão no dia 15 na Data-Fifa: o zagueiro Junior Alonso, o meia Alan Franco e o atacante Eduardo Vargas.

Completam a lista de desfalques 5 lesionados: Guilherme Arana, Bernard, Cadu, Zaracho e Rubens.

Além deles, a tendência é que mais titulares sejam poupados contra o Fortaleza. Como Saravia, Otávio, Battaglia, Gustavo Scarpa e Paulinho, jogadores de minutagem alta na temporada. A decisão do treinador Milito se justifica pela proximidade do confronto contra o Vasco, pela semifinal da Copa do Brasil. O 2º jogo será no dia 19, em São Januário e vale vaga na decisão do torneio. No jogo de ida, na Arena MRV, o Galo venceu por 2 a 1.

Assim, o provável escalação do Galo é de acordo com o ge é: Everson (Matheus Mendes), Mariano, Bruno Fuchs, Rômulo (Maurício Lemos) e Igor Rabello; Fausto Vera e Paulo Victor; Igor Gomes, Alisson, Palacios e Alan Kardec

O Galo é o 9º na Série A com 40 pontos e está longe do G6. São 6 pontos para o Inter, por isso a equipe foca nas Copas do Brasil e Libertadores, competições nas quais está nas semifinais.