Chance de acesso do Ceará na Série B cresce em nova projeção; veja probabilidade

A vitória do Ceará por 1 a 0 sobre a Ponte Preta no último sábado (12) fez o Vozão se reaproximar do G-4 na tabela da Série B do Brasileirão. O time alvinegro agora soma 48 pontos em 31 rodadas disputadas, na sexta colocação, a dois pontos do G-4.

De acordo com o Espião Estatístico, em parceria com o economista Bruno Imaizumi, o Ceará apresenta hoje 34,11% de chance de conquistar o acesso à Série A. Na última análise, na 30ª rodada, a probabilidade era de 24,8% de chance de acesso.

Nesta nova análise, após a 31ª rodada, o Vozão fica atrás de Mirassol (42,71%), Novorizontino (84,99%), Sport (89,56%) e Santos (97,14%). Por outro lado, o Vovô fica à frente de Vila Nova (21,54%) e América-MG (20,45%).

Legenda: O Ceará teve grande exibição na goleada contra o Vila Nova por 4 a 0 na Arena Castelão Foto: Davi Rocha/SVM

“Calculamos as chances de cada equipe vencer os jogos restantes, realizando 10 mil simulações para cada partida a ser disputada, o que resulta nos percentuais”, explicaram Davi Barros e Roberto Teixeira, em matéria publicada no ge.

“Apresentamos as probabilidades estatísticas baseadas em parâmetros de ataque e defesa das equipes quando jogam em casa ou fora. O modelo empregado nas análises segue uma distribuição estatística chamada Poisson Bivariada”, completaram.