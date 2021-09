Fortaleza perde para o Atlético/MG e amarga primeira derrota como mandante na Série A

O Fortaleza entrou em campo neste domingo (12), na abertura do returno da Série A do Campeonato Brasileiro, contra o líder do campeonato, o Atlético/MG, e não resistiu à maior qualidade do adversário. Jogando no Castelão, o Tricolor de Aço foi derrotado por 2 a 0, gols de Zaracho e Alonso na etapa final, chegando a seu 5º jogo seguido sem vencer na competição.

Com o resultado, o Leão se mantém no G4 com 33 pontos, mas agora em 4º lugar. O time de Vojvoda volta a jogar pela Série A no próximo domingo (19), contra o Internacional, no Beira-Rio, às 11 horas, pela 21ª rodada. Foi a primeira derrota do Leão como mandante na Série A.

Legenda: O Atlético Mineiro fez valer sua condição de líder da Série A e venceu o Fortaleza no Castelão Foto: Thiago Gadelha

Porém, antes disso, o clube faz jogo decisivo pela Copa do Brasil na quarta-feira (15), contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil no Castelão. Após o 2 a 2 na ida no Morumbi, o Leão joga por uma vitória simples para avançar, com um novo empate levando a decisão para os pênaltis.

Alta voltagem

O Fortaleza começou a partida marcando a saída de bola do Galo, tentando surpreender o líder do campeonato. Com o time mineiro ficando mais com a bola no 1º tempo, o Tricolor esperava o melhor momento para atacar, devido à qualidade do adversário.

Com um jogo muito marcado dos dois lados, sem espaços, a melhor chance do 1º tempo foi do Leão, em falta cobrada por Lucas Crispim, defendida por Everson.

O Atlético, embora com mais posse de bola, era bem marcado e não conseguiu criar na 1ª etapa. O Leão ainda mais uma chance, com Lucas Crispim batendo de fora da área, mas Everson defendeu.

Legenda: Fortaleza e Atlético-MG duelam na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha/ SVM

2º tempo

Na etapa final, o Atlético Mineiro abriu o placar muito cedo, em bela jogada coletiva aos 4 minutos, com Zaracho. O gol mudou o panorama do jogo, com o Tricolor se lançando ao ataque e deixando espaços para o time de Cuca.

Assim, o Galo começou a criar mais, com Hulk exigindo defesa de Felipe Alves. Foi quando em cobrança de escanteio de Nacho, Júnior Alonso marcou de cabeça aos 23 minutos.

A partir daí, o Leão ficou ainda mais ofensivo com as mudanças de Vojvoda. Matheus Vargas, Romarinho e Wellington Paulista entraram, mas a equipe cearense não conseguiu criar chances de gol.

Já o Galo, até teve oportunidades de ampliar com Keno e Arana, mas erraram o alvo.