Fortaleza x Atlético-MG: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Fortaleza inicia a caminhada no returno da Série A de 2021 neste domingo (12). Na Arena Castelão, às 16h, encara o líder Atlético-MG e tem como missão se recuperar da oscilação sob comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. O duelo conta com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares e da rádio Verdinha AM 810, com tempo real do Diário do Nordeste.

É fato: na primeira metade do Brasileirão, o time tricolor atingiu o melhor desempenho de um representante do Nordeste na 1ª divisão. Ao todo, somou 33 pontos e ficou no G-4, com chance até de assumir a vice-liderança, mas o roteiro não acabou.

O recorte do 2º turno impõe ainda mais desafios, principalmente com a queda histórica da pontuação. E a equipe cearense inicia com uma sequência de quatro rodadas sem vitória, incluindo a atuação ruim na derrota para o Bahia em Salvador/BA.

Palpite do jogo

inter@

Força máxima

Para a partida, o Fortaleza conta com as principais peças à disposição. O volante Felipe, após suspensão automática, e o zagueiro Marcelo Benevenuto, recuperado da Covid-19, devem ser relacionados para o compromisso da 20ª rodada.

Assim, Vojvoda pode repetir o esquema padrão (3-5-2) com pilares na defesa e no meio-campo. A dúvida é sobre a armação, antes exercida por Matheus Vargas. O atacante Romarinho foi titular na função diante do Bahia, e Lucas Lima ganhou espaço.

Mandante x Visitante

O embate na Arena Castelão vai colocar em xeque um dos melhores mandantes contra um dos principais visitantes da Série A. Os aspectos serviram como triunfos para Leão e Galo manterem as campanhas no alto da tabela ao longo da competição.

O Fortaleza tem o 2º melhor aproveitamento dentro de casa, com 21 pontos somados e 77,8%. O percentual é até maior que o do Palmeiras, líder do quesito, porque o time conquistou 22 em 10 partidas - um confronto a mais que a equipe cearense.

No caso adversário, o Atlético-MG está na 2ª posição dentre os times que atuam fora de casa. Longe de Belo Horizonte, garantiu 20 pontos, em aproveitamento de 66,7%. No total, foram seis vitórias, dois empates e apenas duas derrotas no Brasileirão.

Atlético-MG

Legenda: Hulk é um dos principais jogadores do Atlético-MG na temporada 2021 Foto: Pedro Souza / Atlético

Na liderança isolada da Série A e sem chance de ser ultrapassado na rodada atual, o Atlético-MG registra sete partidas de invencibilidade na temporada - contando compromissos também de Libertadores e Copa do Brasil.

O grupo comandada por Cuca tem apenas a dúvida do atacante venezuelano Savarino, que sentiu desconforto muscular durante as Eliminatórias da Copa do Mundo. Os demais convocados para Brasil (Everson, Arana e Hulk), Equador (Alan Franco) e Chile (Vargas) enfrentam o Fortaleza.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL Competição: Campeonato Brasileiro - 20ª rodada

Data: 12 de setembro de 2021

Hora: 16 horas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Onde assistir: Transmissão ao vivo no Premiere, na TV Verdes Mares e na Rádio Verdes Mares, com tempo real do Diário do Nordeste

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa)

VAR: Wagner Reway (MT) ESCALAÇÃO A provável escalação do Fortaleza é: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto e Titi; Éderson, Felipe, Pikachu, Lucas Crispim e Matheus Vargas; David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. A provável escalação do Atlético-MG é: Everson; Mariano, Nathan, Alonso e Arana; Tchê Tchê, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk, Vargas e Diego Costa.Técnico: Cuca.