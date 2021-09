Felipe Alves volta a ser titular do Fortaleza na Série A

O técnico Juan Pablo Vojvoda manteve o critério adotado e realizou nova troca de titularidade na meta do Fortaleza. Felipe Alves voltou a ser escalado como titular para a partida contra o Atlético-MG, enquanto Marcelo Boeck retornou ao banco de reservas.

Boeck não foi bem no último jogo do Tricolor pela Série A do Brasileiro, falhando em dois dos quatro gols tomados pelo Tricolor do Pici na derrota contra o Bahia. No entanto, para se tornar titular, também contou com falhas de Felipe Alves em jogos como o Clássico-Rei do primeiro turno do Brasileiro.

Critério mantido

Com isso, Vojovda mantém o critério (questionável ou não) de mudar a titularidade da meta tricolor, conforme a ocorrência de falhas. A posição de goleiro é reconhecidamente uma das mais difíceis do futebol.

Outro jogador que também ganhou a condição de titular foi o meia Lucas Lima. Ele já havia estreado com a camisa leonina, mas sempre entrando no decorrer da partida.

Veja as escalações de Fortaleza e Atlético-MG

Fortaleza

Felipe Alves

Tinga

Benevenuto

Titi

Jussa

Lucas Crispim

Ederson

Lucas Lima

Yago Pikachu

Robson

David

Atlético-MG

Everson

Mariano

Nathan Silva

Alonso

Arana

Jair

Allan

Zaracho

Nacho Fernandéz

Vargas

Hulk