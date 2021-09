Com falhas defensivas, Fortaleza perde para Bahia por 4 a 2 na Série A do Brasileiro

Em jogo repleto de gols e falhas defensivas, o Fortaleza perdeu para o Bahia por 4 a 2 neste sábado (4), pela 19ª rodada da Série A do Brasileiro. No estádio de Pituaçu, em Salvador/BA, o Leão sofreu três gols, tentou buscar o empate, mas sofreu novo tento e terminou com o resultado negativo, acumulando quatro jogos sem vitória na competição.

Os donos da casa marcaram todas as vezes com o centroavante colombiano Rodallega. Já o Leão conseguiu a bola na rede com Pikachu e Matheus Vargas, ambos no 2º tempo.

Com o placar, a equipe cearense se mantém na 3ª posição, com 33 pontos. No Brasileirão, o próximo compromisso é diante do Atlético-MG, no domingo (12), às 16h, na Arena Castelão.

Primeiro tempo

O Fortaleza entrou em campo com novidades, como o atacante chileno Ángelo Henríquez de titular. Com transição rápida, assustou no início de jogo e criou as principais chances nos primeiros minutos, com o atacante Robson.

Legenda: O Fortaleza enfrentou o Bahia no estádio Pituaçu, em Salvador Foto: Leonardo Moreira / FEC

A melhor oportunidade foi aos 2, quando o atacante recebeu passe de Romarinho e chutou rente à trave adversária. Sem efetividade, perdeu a posse de bola com o avanço do jogo e acompanhou o ter o domínio das ações.

Aos 18, com auxílio do árbitro de vídeo, os donos da casa tiveram um pênalti. O meia Rodriguinho deslocou o goleiro Boeck, mas carimbou a trave na cobrança. Já aos 42, com mais volume, abriu o placar com o atacante colombiano Rodallega após passe de Rossi: 1x0.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Fortaleza tentou uma pressão inicial e apostou em finalizações de longe com Robson e Crispim. Apesar do volume, o time teve dificuldade na criação. Legenda: Romarinho iniciou a partida como titular do Fortaleza, mas foi substituído no 2º tempo Foto: Leonardo Moreira / FEC Aos 14, Vojvoda lançou David e Matheus Vargas para aumentar a produção. A equipe melhorou, mas um passe errado de Boeck fez o Bahia ampliar. O goleiro tocou errado, Maycon Douglas recebeu na grande área e achou Rodallega aos 18. Com o visitante atordoado, o atacante fez o hat-trick dois minutos depois após a defesa leonina errar um corte na grande área: 3x0. Com placar negativo, o Fortaleza se lançou ao ataque e diminuiu com Pikachu e Matheus Vargas. Em busca da igualdade, o Leão montou um esquema ofensivo e controlou a bola, no entanto, aos 30, Rodallega recebeu a bola na grande área, venceu Jussa no corpo e chutou para Boeck espalmar na grande área. O centroavante apenas empurrou para a rede, decretando números finais ao jogo: 4x2. Ficha técnica Bahia 4x2 Fortaleza Competição: Série A do Brasileiro - 19ª rodada Data: 04/09/2021 Horário: 21h Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador/BA Gols: Rodallega aos 41´/1º T (1-0), Rodallega aos 18´/2º T (2-0), Rodallega aos 20´/2º T (3-0), Pikachu aos 24´/2º T (3-1), Matheus Vargas aos 28´/2º T (3-2), Rodallega aos 30´/2º T (4-2) Cartões amarelos: Juninho Capixaba (B), Matheus Teixeira (B) e Titi (F) Bahia: Matheus Teixeira; Nino, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo, Daniel (Luizão) e Mugni; Rossi (Maycon Douglas), Rodriguinho (Patrick de Lucca) e Rodallega. Técnico: Diego Dabove. Fortaleza: Boeck; Tinga, Jackson (Lucas Lima) e Titi; Lucas Crispim, Éderson, Jussa, Pikachu (Edinho) e Romarinho (Matheus Vargas); Robson (Wellington Paulista) e Ángelo Henríquez (Savid). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.