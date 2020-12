Fortaleza perde para Bahia e não consegue acesso na Série A2 do Brasileiro Feminino

Na primeira participação na Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino, o Fortaleza deixou a competição nas quartas de final. Com chance de acesso, a equipe perdeu para o Bahia na Arena Fonte Nova nesta sexta-feira (11), que rumou para a 1ª divisão.

Com primeiro duelo empatado em 1 a 1, o time comando por Igor Cearense necessitava de um triunfo, mas foi superado por 1 a 0 com gol da zagueira Aila. A equipe baiana aguarda agora a definição das semifinais. O rival será decidido no mata-mata entre Botafogo e Ceará.

Na competição, as Leoas do Fortaleza garantiram a 2ª posição no Grupo B na fase inicial, com 12 pontos. Nas oitavas, devolveram o 1 a 0 diante do Fluminense no embate de retorno e venceram as cariocas por 4 a 2 nos pênaltis. Somou 27 gols e cinco sofridos. Na Série A2, venceu cinco partidas, perdeu três e empatou uma.

O jogo

Legenda: O Fortaleza foi partida disputada no primeiro tempo, mas foi superado pelo Bahia Foto: Thaís Pontes / Fortaleza

O duelo começou muito truncado na Arena Fonte Nova. No esquema 4-3-3, o Fortaleza buscou pressionar a saída de bola adversária. No ataque, Thaciana era a mais avançada e alternava posição com as extremas tricolores.

O volume logo foi revertido pelo Bahia. Com grande atuação das meias Brenda e Eddie, a equipe levou perigo para a goleira leonina Miriam Paixão com arremates de fora da área. O grande momento foi aos 42, quando a atacante Ellen escapou da marcação e bateu à queima-roupa para defesa da arqueira.

As Leoas cresceram de rendimento na etapa final, principalmente com avanços do lado esquerdo. Ruiva e Natália até chegaram na linha de fundo em oportunidades, mas os arremates foram parados por Nágila.

Legenda: As Leoas apostaram no esquema 4-3-3 para vencer o Bahia Foto: Thaís Pontes / Fortaleza

Na volta do intervalo, o Bahia acelerou os passes e apostou nos minutos iniciais. Ellen teve nova chance aos 2, quando invadiu a área e bateu para fora.

Melhor no confronto, as donas da casa abriram o placar aos 10. Após grande defesa de Miriam Paixão em bola alçada na área, a zagueira Aila cabeceou livre e abriu o marcador.

Em vantagem, o Bahia até desperdiçou chances de ampliar com Eddie e Nine. As Leoas tentaram a reação, mas faltou fôlego e força para o empate, se despedindo da Série A2.