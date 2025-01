Fortaleza oficializa saída do goleiro Maurício Kozlinski

Maurício Kozlisnki não é mais goleiro do Fortaleza. O jogador de 33 anos vai defender o Vila Nova, na Série B do Brasileiro. O Tricolor do Pici comunicou a saída do atleta em nota oficial publicada nesta quinta-feira (2) e também agradeceu pelos serviços prestados.

Kozlinkski chegou ao Leão em março de 2023, mas teve poucas oportunidades no clube sendo reserva de João Ricardo, que está em ótima fase. O contrato dele com o clube cearense até o fim de 2024. Ao longo das temporadas com o Fortaleza, o jogador esteve em campo somente em duas partidas, todas em 2023, pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão.

VEJA A NOTA COMPLETA DO FORTALEZA:

"O Fortaleza Esporte Clube agradece ao goleiro Maurício Kozlisnki por toda dedicação e profissionalismo que teve nas suas duas temporadas defendendo o Manto Tricolor. Seu último contrato foi válido até 31 de dezembro de 2024.

Kozlisnki conquistou dois títulos pelo Leão: Campeonato Cearense de 2023, em que o Clube foi Pentacampeão, e Copa do Nordeste de 2024. Além disso, foi Vice-Campeão da Sul-Americana.

O Tricolor de Aço deseja sucesso ao goleiro em seus próximos desafios."