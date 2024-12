Maurício Kozlinski deixa o Fortaleza e é anunciado como novo reforço do Vila Nova

O goleiro Maurício Kozlinski, que defendeu o Fortaleza nas últimas duas temporadas, foi anunciado como o novo reforço do Vila Nova para a temporada 2025. O jogador de 33 anos assinou contrato em definitivo com o time goiano, até o final de 2025.

Kozlinski chegou ao Fortaleza em março de 2023, com contrato até o final daquela temporada. Ao final do vínculo, a diretoria do Tricolor do Pici optou por renová-lo por mais um ano, com o contrato sendo estendido até o fim de 2024.

Com o fim do vínculo, o goleiro deixa o Fortaleza e passa a ser jogador do Vila Nova. “Com três acessos para a Série A, Kozlinski chega ao Tigrão para a temporada 2025. O catarinense de 33 anos teve várias temporadas de destaque no Avaí”, disse o time goiano.

Ao longo de duas temporadas defendendo o Fortaleza, Maurício Kozlinski esteve em campo com a camisa tricolor em apenas duas partidas, na temporada 2023: contra o Águia de Marabá, na Copa do Brasil, e contra o São Paulo, na Série A do Brasileirão.