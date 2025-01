Com Pol e Borrero, Fortaleza ultrapassa limite de estrangeiros do Brasileirão

O Fortaleza tem atualmente dez jogadores estrangeiros no seu elenco, ultrapassando o limite de atletas que não são brasileiros que podem ser utilizados por partida na Série A do Brasileirão, que hoje é de nove jogadores, definido pela CBF.

O limite foi ultrapassado pelo Tricolor do Pici com as contratações do meio-campista Pol Fernández, argentino, e do atacante Dylan Borrero, colombiano. Os dois jogadores foram anunciados oficialmente pelo Fortaleza na última quarta-feira (1º).

ESTRANGEIROS DO FORTALEZA COM CONTRATO PARA 2025

Mancuso (Argentina)

Brítez (Argentina)

Cardona (Argentina)

Martínez (Argentina)

Pol Fernández (Argentina)

Pochettino (Argentina)

Kervin (Venezuela)

Dylan Borrero (Colômbia)

Machuca (Argentina)

Lucero (Argentina)

Legenda: Atacante Dylan Borrero, novo reforço do Fortaleza Foto: Fortaleza

Fora desta lista está o zagueiro chileno Benjamín Kuscevic, que vestiu a camisa do Fortaleza em 2024. O contrato de empréstimo do jogador com o Leão terminou em 31 de dezembro e ele hoje faz parte do elenco do Coritiba.

É de interesse do Fortaleza contar com Kuscevic na temporada 2025. Para que isso seja possível, o Tricolor do Pici terá que desembolsar uma quantia milionária e contratar o jogador chileno em definitivo.

Outra possibilidade de mudança na lista de estrangeiros do Fortaleza para 2025 é uma provável saída de Imanol Machuca. O atacante argentino tem negociações em andamento para defender o Vélez Sarsfield, da Argentina, por empréstimo com opção de compra.