Fortaleza não perde em casa para o Internacional desde 2019; veja retrospecto

Chegando ao fim de uma campanha histórica em 2024 pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Fortaleza joga em casa contra o Internacional neste domingo (8), às 16 horas no Castelão e tenta manter o bom retrospecto contra os gaúchos, já que sua última derrota em solos cearenses para a equipe do Rio Grande do Sul aconteceu em 2019.

15/04/2023 - Fortaleza 1 x 1 Internacional - Brasileirão 2023

07/08/2022 - Fortaleza 3 x 0 Internacional - Brasileirão 2022

06/06/2021 - Fortaleza 5 x 1 Internacional - Brasileirão 2021

19/09/2020 - Fortaleza 1 x 0 Internacional - Brasileirão 2020

17/08/2019 - Fortaleza 0 x 1 Internacional - Brasileirão 2019

De lá para cá foram quatro jogos, que somam três vitórias do Tricolor, e apenas um empate. Além disso, no retrospecto total como mandante contra os Colorados, a equipe do Pici também leva vantagem. Ao todo foram disputadas 12 partidas na capital cearense, que registram sete vitórias do Fortaleza contra apenas três do Inter, sobrando dois empates.

Recorte geral

Ao ampliar o recorte de confrontos o cenário se equilibra, e demonstra uma leve vantagem da equipe sulista. No geral, entre jogos em casa e fora, os times se enfrentaram em 25 oportunidades, que somam 12 vitórias do Internacional, oito do Fortaleza e cinco empates.

O jogo

Fortaleza x Internacional se enfrentam neste domingo (8), às 16 horas (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida acontece na Arena Castelão, estádio no qual a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda não sabe o que é perder quando se trata de Brasileirão 2024.