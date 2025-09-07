Fortaleza muda programação com Palermo e treina neste domingo no Pici

O Fortaleza confirmou que o elenco tricolor treinará neste domingo, no turno da manhã, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Esta será mais uma atividade comandada pelo novo técnico do Leão, o argentino Martín Palermo.

Inicialmente, na programação divulgada pelo Fortaleza, o domingo seria um dia de descanso para os jogadores do elenco. Após a chegada do novo treinador, o clube optou por substituir o descanso por mais um dia de treinamentos.

Legenda: Palermo desembarcou em Fortaleza nesta sexta-feira (5) Foto: KID JUNIOR / SVM

O Leão não tem jogos próximos, por conta da Data Fifa. O próximo compromisso do Fortaleza será no próximo sábado (13), quando recebe o Vitória, na Arena Castelão. Até lá, o técnico Palermo terá uma semana cheia para treinamentos.

O Fortaleza ocupa atualmente a 19ª colocação na tabela da Série A, com apenas 15 pontos conquistados. Agora sob novo comando, a equipe tenta se recuperar para evitar o rebaixamento para a Série B do Brasileirão.