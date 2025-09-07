Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza muda programação com Palermo e treina neste domingo no Pici

Inicialmente, o domingo seria de descanso para os jogadores do Leão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 11:13)
Jogada
Legenda: Palermo durante treino no Fortaleza
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza confirmou que o elenco tricolor treinará neste domingo, no turno da manhã, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Esta será mais uma atividade comandada pelo novo técnico do Leão, o argentino Martín Palermo.

Inicialmente, na programação divulgada pelo Fortaleza, o domingo seria um dia de descanso para os jogadores do elenco. Após a chegada do novo treinador, o clube optou por substituir o descanso por mais um dia de treinamentos.

Legenda: Palermo desembarcou em Fortaleza nesta sexta-feira (5)
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Leão não tem jogos próximos, por conta da Data Fifa. O próximo compromisso do Fortaleza será no próximo sábado (13), quando recebe o Vitória, na Arena Castelão. Até lá, o técnico Palermo terá uma semana cheia para treinamentos.

O Fortaleza ocupa atualmente a 19ª colocação na tabela da Série A, com apenas 15 pontos conquistados. Agora sob novo comando, a equipe tenta se recuperar para evitar o rebaixamento para a Série B do Brasileirão.

Assuntos Relacionados
Foto de Palermo durante treino no Fortaleza

Jogada

Fortaleza muda programação com Palermo e treina neste domingo no Pici

Inicialmente, o domingo seria de descanso para os jogadores do Leão

Daniel Farias Há 11 minutos
Imagem do elenco da seleção da Espanha

Jogada

Turquia x Espanha nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Floresta x Caxias-RS pela Série C: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam no Estádio Domingão

Crisneive Silveira Há 1 hora
Alemanha

Jogada

Alemanha x Irlanda do Norte nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de jogadores da seleção da Alemanha comemorando gol em partida

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (7)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 7 de setembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
imagem de um home de blusa vermelha em destaque

Jogada

Morre ex-presidente do Fortaleza, Osvaldo Azim

O dirigente presidiu o Tricolor no final da década de 1990

Redação Há 2 horas