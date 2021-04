Fortaleza mantém expectativa de vender atacante Romarinho para futebol japonês

O Fortaleza suspendeu a negociação do atacante Romarinho com o Yokohama Marinos, do Japão. O atleta tinha proposta milionária e avançou nas tratativas, mas entraves burocráticos e o fechamento da janela de transferência do país asiático, no dia 2 de abril, impediram o desfecho positivo.

Com o contato inicial entre as partes, o clube mantém expectativa de uma venda na reabertura do período de negociações. O novo intervalo tem início em 16 de julho e coincide com a janela brasileira em agosto - as duas regiões devem ter a abertura para conclusão das negociações.

Aos 27 anos, Romarinho foi titular absoluto nas últimas duas temporadas e era constantemente sondado por equipes do exterior. Uma oferta, inclusive, era projetada pelo departamento de futebol.

Vale ressaltar, no entanto, que não há um acordo definido. A situação envolve a possibilidade de seguir as tratativas na sequência do ano.

Proposta

Legenda: Romarinho jogou a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza em 2019 e 2020 Foto: Thiago Gadelha

A oferta do Yokohama Marinos era de cerca de R$ 8 milhões para aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador. O Fortaleza manifestou interesse em manter parte do percentual e ainda deveria permanecer com 30% do passe do atleta para futura venda.

As conversas foram comandadas pelo presidente tricolor Marcelo Paz, que manteve contato com o staff do atacante. Em decorrência da pandemia de Covid-19, por mais que seja um jogador importante, uma venda ao exterior é vista com bons olhos por reforçar o caixa do clube.

Caso a negociação seja concretizada com esses valores, Romarinho se torna a maior venda direta realizada na história do Fortaleza.