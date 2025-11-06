Fortaleza lança nova camisa POP; veja imagens e valor

O Fortaleza anunciou o lançamento da camisa “POP” da temporada de 2025, um material com preços populares. Em parceria com a Volt Sports, fornecedora oficial do clube, o manto mantém o mesmo design da camisa de jogo, mas apresenta mudanças no processo de confecção do produto.

A venda terá início na esplanada dos setores destinados aos tricolores no Clássico-Rei desta quinta-feira (6), às 20h, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 32ª rodada da Série A do Brasileiro.

O valor é de R$ 139,90. O lançamento continua a linha de peças populares lançada em 2019, que democratizou o acesso aos produtos licenciados para a equipe aos torcedores de diferentes perfis.

“Essa é uma iniciativa da qual temos muito orgulho, a qual fez parte também nosso diretor de planejamento da época, Stênio Gonçalves. Tivemos essa ideia em 2019 e o nosso principal objetivo sempre foi oferecer um produto com um valor acessível e de ótima qualidade. Além de combater a pirataria, ficamos muito felizes por conseguir proporcionar aos torcedores de todas as classes a linha de materiais do clube, pois o Fortaleza é de todos”. Marcelo Paz CEO do Fortaleza

O modelo adapta a camisa “Tradição”. O uniforme tem o escudo no canto superior direito, as listras horizontais em vermelho, azul e branco e, no canto esquerdo, o logo da fornecedora de material.