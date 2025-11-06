Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza lança nova camisa POP; veja imagens e valor

A venda é iniciada no Clássico-Rei desta quinta-feira (6)

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:08)
Jogada
Legenda: Uniforme POP do Fortaleza adapta a camisa “Tradição" de 2025
Foto: divulgação / Fortaleza

O Fortaleza anunciou o lançamento da camisa “POP” da temporada de 2025, um material com preços populares. Em parceria com a Volt Sports, fornecedora oficial do clube, o manto mantém o mesmo design da camisa de jogo, mas apresenta mudanças no processo de confecção do produto.

A venda terá início na esplanada dos setores destinados aos tricolores no Clássico-Rei desta quinta-feira (6), às 20h, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 32ª rodada da Série A do Brasileiro.

O valor é de R$ 139,90. O lançamento continua a linha de peças populares lançada em 2019, que democratizou o acesso aos produtos licenciados para a equipe aos torcedores de diferentes perfis.

“Essa é uma iniciativa da qual temos muito orgulho, a qual fez parte também nosso diretor de planejamento da época, Stênio Gonçalves. Tivemos essa ideia em 2019 e o nosso principal objetivo sempre foi oferecer um produto com um valor acessível e de ótima qualidade. Além de combater a pirataria, ficamos muito felizes por conseguir proporcionar aos torcedores de todas as classes a linha de materiais do clube, pois o Fortaleza é de todos”.
Marcelo Paz
CEO do Fortaleza

O modelo adapta a camisa “Tradição”. O uniforme tem o escudo no canto superior direito, as listras horizontais em vermelho, azul e branco e, no canto esquerdo, o logo da fornecedora de material.

Assuntos Relacionados
Uniforme do Fortaleza

Jogada

Fortaleza lança nova camisa POP; veja imagens e valor

A venda é iniciada no Clássico-Rei desta quinta-feira (6)

Redação Há 1 hora
Torcida do Ceará fez mosaico em jogo contra o Flamengo

Jogada

Torcida do Ceará prepara festa e maior bandeirão do Brasil para o Clássico-Rei; veja detalhes

Ceará e Fortaleza entram em campo nesta quinta-feira (6), às 20h

Redação Há 1 hora

Jogada

Praia da Taíba volta ao circuito mundial de Kitesurfe e recebe duas etapas da GKA Kite World Cup

Os dois eventos integram o circuito oficial da Global Kitesports Association (GKA)

Redação 06 de Novembro de 2025
Torcedores do Fortaleza beijam a camisa

Jogada

Horas antes do Clássico, Fortaleza lança lote de ingressos com meia-entrada e CEO convoca torcida

Ceará e Fortaleza jogam nesta quinta-feira (6)

Redação 06 de Novembro de 2025
Marinho e Matheus Bahia disputam bola no clássico-rei pela Série A de 2025

Jogada

Dia de Jogão! Ceará e Fortaleza entram em campo em clássico decisivo pela Série A; veja escalações

Clássico-Rei movimenta 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, na Arena Castelão

Samuel Conrado e Fernanda Alves 06 de Novembro de 2025
Clássico-Rei pela Série A

Jogada

Ceará e Fortaleza perdem posições com início da 32ª rodada e relevância do Clássico-Rei aumenta

Resultados dos jogos da quarta-feira fizeram os times cearenses caírem na classificação na Série A

Brenno Rebouças 05 de Novembro de 2025