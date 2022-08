Fortaleza goleia Paysandu e avança às quartas de final do Campeonato Brasileiro de Aspirante

O Fortaleza goleou o Paysandu nesta quinta-feira (11) por 7 a 0, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Gabriel, Andrey, Davi (2x) e Vinícius Popó (3x) marcaram os gols da vitória tricolor.

Com o resultado, a equipe de Léo Porto encerrou a participação na fase de grupos com classificação às quartas de final do Brasileirão de Aspirantes. O adversário será o Fluminense. Data, horário e local serão divulgados posteriormente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na competição, o Fortaleza conquistou três vitórias, um empate e uma derrota, em seis partidas. O Tricolor do Pici ficou atrás apenas do Cuiabá no Grupo D.

