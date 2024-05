Fortaleza ganha ‘respiro’ no calendário com vaga nas oitavas de final da Sul-Americana; entenda

O Fortaleza poupará dois jogos na Copa Sul-Americana 2024 por conta de sua classificação direta para as oitavas de final do torneio, confirmada na noite da última quarta-feira (29), na vitória por 2 a 1 sobre o Sportivo Trinidense, na Arena Castelão.

Caso terminasse na segunda colocação do grupo, o Tricolor do Pici teria que disputar a fase de playoffs, contra uma equipe que terminou na terceira colocação de seu grupo na Libertadores. Esta fase é disputada em jogos de ida e volta.

Legenda: Lucero marcou o segundo gol do Leão no jogo Foto: KID JUNIOR / SVM

Como terminou na verdade na primeira colocação do Grupo D da Sul-Americana, à frente do Boca Juniors, o Fortaleza não precisará disputar a fase de playoffs e garante vaga direta nas oitavas de final, aguardando o seu adversário, que irá disputar a fase de playoffs.

Na edição de 2023 da Sul-Americana, o Fortaleza também avançou diretamente para as oitavas de final. Nesta fase da competição, o Tricolor do Pici enfrentou o Libertad, do Paraguai, e conseguiu também a classificação para as quartas de final.