Fortaleza faz homenagem a Pelé na Copinha; Santos repercute momento nas redes sociais

O Fortaleza foi derrotado pelo Remo na estreia da Copinha, em São Paulo. Mas, antes de começar a partida, o Tricolor do Pici já tinha marcado um golaço. Matheus Oliveira, capitão da equipe, homenageou Pelé ao entrar em campo vestindo a camisa 10 da Seleção Brasileira. Nesta quinta-feira (5), o Santos, time que consagrou o ex-jogador, publicou nas redes sociais imagens desse e de outros tributos ao Rei do Futebol.

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, faleceu no último dia 29 de dezembro em decorrência do agravamento do câncer de cólon. O sepultamento ocorreu na última terça-feira (3), em Santos.

Durante o jogo, todos os atletas usaram uma fita preta no braço para representar o luto e o respeito por Pelé. O gesto será repetido em todas as partidas do Leão na Copinha.

O Tricolor volta a campo no próximo sábado (7), quando enfrenta o São Caetano, às 15h15, na Rua Javari. A equipe está em 3º do Grupo 31 e ainda não somou nenhum ponto.