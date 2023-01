Fortaleza x Remo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira (4). O duelo contra o Remo-PA é válido pelo Grupo 31 e será às 15h15 (de Brasília), no Estádio Conde Rodolfo Crespi.

Sob comando de Leandro Zago, o Tricolor vai em busca de superar a campanha da última temporada. Em 2022, o Fortaleza fechou a 1ª fase com três vitórias em três jogos e passou como líder do grupo com 9 gols de saldo. Foi o melhor desempenho do clube nessa fase do torneio.

Para a Copinha deste ano, o Tricolor chega com o grupo recheado de atletas promovidos do sub-17, grupo que fez a melhor campanha de um time cearense na Copa do Brasil da categoria, quando foi até às quartas de final.

O Remo volta para a Copinha em busca de superar a última campanha. O clube não joga o torneio desde 2019, quando foi eliminada ainda na fase de grupos, com uma vitória e um empate.

ONDE ASSISTIR

Youtube

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA - Bruno Guimarães; Júlio Henrique, Kauã Eduardo, Patrick Nunes e Matheus Oliveira; João Henrique, Ryan Guilherme e Amorim; Riquelmo, Carlos Daniel e Paulo Roberto.

REMO - Ruan; Rodrigo, Davi, Jonilson e Ely; Jomab, Henrique e Riquelme; Kanu, Pedro Victor e Felipinho.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Remo

Data e hora: 04/01, às 15h15 (de Brasília)

Local: Estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo (SP).