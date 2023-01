Lucas Esteves mostra familiaridade em chegada ao Pici: “o Fortaleza já é minha casa”

O quinto reforço do Fortaleza para 2023, Lucas Esteves, foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (04) no Centro de Excelência Alcides Santos. Com boa passagem pela Liga Americana, o jogador de 22 anos já era um desejo antigo do clube.

Em suas primeiras palavras como atleta do Leão, o lateral esquerdo mostrou personalidade e se apresentou a vontade com a nova camisa de número 13.

“Quando recebi a proposta para vir (ao Fortaleza) eu não pensei duas vezes (…) voltando ao Brasil eu posso dizer que estou em casa. Hoje eu já posso dizer que me sinto em casa no Fortaleza, porque desde a minha chegada ao clube todos me receberam muito bem. Espero dar um bom retorno a todos”, pontua.

Legenda: Lucas Esteves jogará com a camisa 13 do Leão Foto: Raisa Martins / SVM

Disputa por posição

Esteves chega para disputar posição com outro novo nome no elenco tricolor, o Bruno Pacheco. Sobre a disputa pela vaga, ele deixa claro o respeito pelo companheiro de elenco.

“O Vojvoda deixa claro para todo mundo, que é o certo a se fazer, que todos vão ter oportunidade. Vou buscar no dia a dia a titularidade e a oportunidade para jogar. E o Bruno Pacheco é um lateral que eu admiro muito, já vi jogos dele na sua antiga equipe e é um jogador que por ser mais velho vai me ajudar muito nessa minha chegada no clube. E vai ser uma disputa sadia”, ressalta.

Lucas Esteves chega ao Fortaleza com contrato de empréstimo válido até o fim desta temporada de 2023, mas com opção de compra ao fim do acordo.

