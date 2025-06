Fortaleza faz campanha em alusão ao Dia do Doador de Sangue em duelo contra o Santos

Os jogadores do Fortaleza entraram com uma mensagem diferente nas camisas no duelo contra o Santos, nesta quinta-feira (12), na Arena Castelão. Em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, que será celebrado no dia 14 deste mês, os atletas vão atuar com o tipo sanguíneo estampado na parte de trás da camisa, em cima do nome.

Antes da partida, com intuito de incentivar a doação, houve a exibição de um vídeo publicitário nos telões do estádio.

"O Fortaleza sempre foi um clube diferente em suas ações de marketing, e, desta vez, não estamos apenas mostrando o tipo sanguíneo dos jogadores junto ao nome de cada jogador, estamos mostrando que todos podemos ser doadores", destacou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC SAF.

Para doar sangue, basta procurar uma unidade do Hemoce (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará). É preciso estar descansado, não estar em jejum e não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores ao momento da doação. Além disso, pesar acima de 50k e ter de 16 a 69 anos. Os menores de idade precisam apresentar o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal.

É necessário levar documento de identidade com foto. Também é possível agendar um horário através do site do Hemoce (doador.hemoce.ce.gov.br) ou através dos telefones das diversas unidades espalhadas pela capital cearense e das unidades regionais no interior.

VEJA IMAGENS:

Legenda: jogador Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC