Fortaleza faz ação em alusão ao fim da violência contra a mulher

O Fortaleza fez campanha em referência aos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, ação simbólica da Procuradoria Especial da Mulher (PEM), antes da partida entre o Leão e o Corinthians, válida pela 37ª rodada do Brasileirão nesta quinta-feira (12), na Arena Castelão

Conduzida pela procuradora e também deputada, Juliana Lucena, junto com o presidente do clube, José Rolim Machado, esteve presente para receber, além da procuradora, as deputadas Luana Régia e Emília Pessoa, que integram a Procuradoria como adjuntas. Em defesa da vida, da dignidade e da liberdade de todas as mulheres, o mandatário tricolor celebrou a parceria entre o clube e o órgão.

Legenda: Presidente do Fortaleza José Rolim Machado participou da ação com as deputadas Luana Régia e Emília Pessoa, que integram a PEM Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

"O Fortaleza é defensor contumaz das causas sociais, e não seria diferente nos 21 Dias de Ativismo, que representam a maior mobilização mundial pelo fim da violência de gênero, portanto apoiamos as ações educativas, eventos públicos, articulações institucionais da PEM e Alece aqui no Ceará, e hoje é mais uma prova disso, divulgando essa parceria institucional em defesa das mulheres.", disse Rolim Machado.

Ainda antes da bola rolar, os envolvidos na ação se reuniram para estender as bandeirinhas de escanteio com a campanha temática da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), além do patch alusivo da campanha na camisa dos jogadores tricolores.