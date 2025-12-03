Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza faz ação em alusão ao fim da violência contra a mulher

Tricolor apoiou a campanha de 21 dias de ativismo e conscientização da causa

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 19:43)
Jogada
Legenda: Tricolor fez ação em conjunto com a faz ação COM Procuradoria Especial da Mulher (PEM) pelo fim da violência contra a mulher
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza fez campanha em referência aos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, ação simbólica da Procuradoria Especial da Mulher (PEM), antes da partida entre o Leão e o Corinthians, válida pela 37ª rodada do Brasileirão nesta quinta-feira (12), na Arena Castelão

Conduzida pela procuradora e também deputada, Juliana Lucena, junto com o presidente do clube, José Rolim Machado, esteve presente para receber, além da procuradora, as deputadas Luana Régia e Emília Pessoa, que integram a Procuradoria como adjuntas. Em defesa da vida, da dignidade e da liberdade de todas as mulheres, o mandatário tricolor celebrou a parceria entre o clube e o órgão.

Foto de José Rolim Machado, esteve presente para receber, além da procuradora, as deputadas Luana Régia e Emília Pessoa, que integram a Procuradoria como adjuntas
Legenda: Presidente do Fortaleza José Rolim Machado participou da ação com as deputadas Luana Régia e Emília Pessoa, que integram a PEM
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

"O Fortaleza é defensor contumaz das causas sociais, e não seria diferente nos 21 Dias de Ativismo, que representam a maior mobilização mundial pelo fim da violência de gênero, portanto apoiamos as ações educativas, eventos públicos, articulações institucionais da PEM e Alece aqui no Ceará, e hoje é mais uma prova disso, divulgando essa parceria institucional em defesa das mulheres.", disse Rolim Machado.

Ainda antes da bola rolar, os envolvidos na ação se reuniram para estender as bandeirinhas de escanteio com a campanha temática da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), além do patch alusivo da campanha na camisa dos jogadores tricolores.

Foto de Atlético Mineiro x Palmeiras pela Série A: horário, onde assistir, palpites e escalações

Jogada

Atlético Mineiro x Palmeiras pela Série A: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pela 37ª rodada da Série A

Ian Laurindo* Há 1 hora
Foto de Fortaleza faz ação em alusão ao fim da violência contra a mulher

Jogada

Fortaleza faz ação em alusão ao fim da violência contra a mulher

Tricolor apoiou a campanha de 21 dias de ativismo e conscientização da causa

Ian Laurindo* Há 1 hora

Jogada

São Paulo x Internacional: pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Redação Há 2 horas
Foto de Martín Palermo define time titular do Fortaleza contra o Corinthians; veja escalação

Jogada

Com surpresa, Palermo define time titular do Fortaleza contra o Corinthians; veja escalação

Matheus Pereira começa a partida no lugar de Pierre

Ian Laurindo* Há 2 horas

Jogada

Fortaleza x Corinthians: acompanhe em Tempo Real e a transmissão da Verdinha

Tricolor de Aço pode chegar a 43 pontos e sair do Z4

Redação 03 de Dezembro de 2025

Jogada

Juventude x Santos: pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Redação 03 de Dezembro de 2025