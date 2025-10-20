Fortaleza está dez pontos abaixo do desempenho de 2022, quando escapou do rebaixamento

O Fortaleza de 2025 tem um desempenho consideravelmente inferior à campanha que livrou o time do rebaixamento na temporada 2022. Naquele ano, o Leão passou boa parte da temporada na lanterna da Série A, mas escapou da queda após grande segundo turno.

Após 28 rodadas disputadas, o Fortaleza soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e 16 derrotas. Em 2022, depois de 28 partidas, o Tricolor do Pici somava 34 pontos (dez a mais que 2025), com nove vitórias, sete empates e 12 derrotas.

FORTALEZA APÓS 28 JOGOS

2022 : 14º colocado | 34 pontos | 9V - 7E - 12D

: 14º colocado | 34 pontos | 9V - 7E - 12D 2025: 18º colocado | 24 pontos | 6V - 6E - 16D

Legenda: Foto de Breno Lopes Fortaleza x Cruzeiro Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC

A temporada de 2022 era vista como o grande paradigma para o Fortaleza na busca pela permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o Leão fez muitas contratações certeiras e reformulou o time para melhorar de desempenho na Série A.

Ao fim daquele ano, o Leão conseguiu vaga na pré-Libertadores, indo contra as previsões que indicavam um rebaixamento. Em 2025, porém, as janelas não melhoraram o desempenho do Fortaleza e a equipe tem poucas chances matemáticas de permanência.

O Fortaleza ocupa atualmente a 18º colocação na tabela de classificação, a quatro pontos do 17º (Vitória) e a sete do primeiro time fora da zona de rebaixamento (Santos). Na próxima rodada, no sábado (25), o Leão recebe o Flamengo na Arena Castelão.