Fortaleza encara o CRB-AL na terceira fase da Copinha; veja detalhes

Depois de golear o Internacional-RS e avançar para a terceira fase da Copinha, o Fortaleza vai reencontrar o CRB-AL na luta por uma vaga nas oitavas de final da maior competição de base do país. Na noite desta sexta (12), o time alagoano superou o XV de Jaú-SP nos pênaltis e se classificou para enfrentar o Leão.

No duelo realizado ainda na fase de grupos, o Tricolor do Pici venceu o Galo por 4 a 3. Vale ressaltar que o Fortaleza chegou a abrir 4 a 1 no placar, mas foi pressionado pelo CRB-AL na reta final, que chegou a encostar no placar.

DATA E HORÁRIO DEFINIDOS

Após a definição do confronto entre as equipes na terceira fase, a Federação Paulista de Futebol confirmou o jogo para este domingo (14), às 20h30, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). A partida terá transmissão ao vivo do canal CazéTV no YouTube.