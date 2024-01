CRB-AL x Fortaleza na Copinha: confira horário, onde assistir ao vivo e palpites

O Fortaleza entra em campo neste sábado (6), às 13h de Brasília, no Estádio Municipal Antonio Viana da Silva, em Assis (SP), para enfrentar o CRB-AL na segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. As equipes fazem parte do grupo 11.

Na primeira rodada, as duas equipes saíram vitoriosas de campo. O Leão bateu o Castanhal-PA por 2 a 0, enquanto o CRB-AL venceu o VOCEM-SP, time da casa, por 2 a 1. Com os resultados, o Tricolor lidera a chave em virtude do saldo de gols. Quem vencer a partida deste sábado (6) dá um grande passo rumo à classificação para a segunda fase.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV. O torcedor também pode acompanhar todas as emoções do duelo pelo Diário do Nordeste, que faz o Tempo Real da partida.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

RELACIONADOS DO FORTALEZA

Goleiros: Carlos Brito, Murilo D’angelo, Luizão e Khendran Andryel.

Laterais: Gustavo Nobre, Denzel Washington, Breno Cunha, Riquelme Gomes e Arthur Barbosa.

Zagueiros: João Henrique, Geilson Alves, Tony Lucas, Samuel Brunhara e Guilherme Moura.

Volantes: Fabrício Dias, Kauan Rodrigues, Vinicius Vianna, Fubá, Brayan Pereira e Michel Cavalcante.

Meias: Amorim, Kervin Andrade e Caio Dantas.

Atacantes: Iarley Gilberto, Wendel Moreira, Ryan Luka, Breno Alan, Paulo Roberto, Daniel Troiano e Landerson Costa.

CRB-AL x FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: segunda rodada da fase de grupos da Copinha

Local: Estádio Municipal Antônio Viana da Silva, em Assis (SP)

Data: 06/01/2024 (sábado)

Horário: 13h (de Brasília)