Fortaleza encaminha retorno de Sérgio Papellin como executivo de futebol

O Fortaleza está próximo de acertar a contratação de Sérgio Papellin como novo executivo de futebol. O Diário do Nordeste apurou que as negociações entre as partes estão nos trâmites finais e Papellin deve desembarcar em Fortaleza (CE) na segunda-feira (2).

Ainda de acordo com a apuração da reportagem, o Tricolor do Pici deverá pagar uma multa rescisória ao Remo, atual clube de Sérgio Papellin, já que o dirigente tinha contrato de três temporadas com a equipe paraense, que disputa a Série B do Brasileirão.

Legenda: Sérgio Papellin, então executivo de futebol do Fortaleza Foto: Fabiane de Paula/SVM

Na última passagem de Sérgio Papellin pelo Fortaleza, iniciada em 2017, ele conquistou um acesso da Série C para Série B, um título da Série B do Brasileirão, dois títulos da Copa do Nordeste (2019 e 2022) e o pentacampeonato estadual (2019-2023).

O cargo de executivo de futebol do Fortaleza estava vago desde a saída de Bruno Costa, no início do mês de abril. No mesmo dia, o Leão também havia anunciado o desligamento de Alex Santiago, então diretor de futebol da SAF.