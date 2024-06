Fortaleza empresta atacante Igor Torres novamente à Aparecidense, após período no Vila Nova

O Fortaleza acertou o empréstimo do atacante Igor Torres, de 24 anos, à Aparecidense, do futebol goiano. O jogador tem contrato com o Tricolor do Pici até o final da temporada 2025 e será emprestado à equipe goiana pela segunda vez.

A própria Aparecidense já anunciou oficialmente a contratação de Igor Torres, que teve seu nome também publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele já pode reestrear com a camisa do time goiano.

Legenda: Igor Torres em ação pela Aparecidense Foto: Wigor Vieira / Aparecidense

Em janeiro, o Fortaleza já havia emprestado Igor Torres à Aparecidense. O jogador se destacou, com sete gols em 15 jogos, e foi contratado pelo Vila Nova, também por empréstimo. Depois de apenas cinco jogos pelo Vila, retorna à Aparecidense.

Na temporada 2023, Igor Torres vestiu as camisas de Atlético-GO e Ponte Preta. Ao todo, disputou 26 partidas e marcou dois gols.