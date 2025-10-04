Fortaleza embarca para Recife para disputar Copa Maria Bonita; entenda formato da competição e jogos

O Fortaleza vai disputar a primeira edição da Copa Maria Bonita, torneio regional que terá times dos nove estados do Nordeste. A competição será realizada até 11 de outubro, na Arena Pernambuco, na região metropolitana do Recife. As meninas do Leão, comandadas pelo ídolo tricolor Erandir, depois de conquistarem o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, vai em busca do título da nova competição.

A delegação tricolor já embarcou para Pernambuco nesta sexta-feira (3) e representará o estado no torneio, sendo o único time cearense participando. A capitã da equipe, Bruna, destacou a importância da Copa Maria Bonita para o futebol feminino: "Agora é foco total. Estreamos com goleada no Campeonato Cearense e queremos manter o ritmo. A Copa Maria Bonita é um torneio especial, que valoriza o futebol feminino nordestino, e vamos em busca do título", projetou a zagueira.

A estreia das Leoas acontece neste sábado (4), contra o Sampaio Corrêa, às 19h30. Depois disso, as Leoas enfrentam o Confiança na segunda-feira (6), em confronto também às 19h30.

FORMATO DA COMPETIÇÃO

A competição foi organizada com nove equipes, dividadas em três grupos. O Fortaleza é do grupo C e enfrentará Sampaio Corrêa e Confiança em jogos de turno único.

Depois da fase de grupos, avançam à semifinal os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado geral. Já as semifinais e a final serão disputadas em partida única, com a grande decisão marcada para o dia 11 de outubro, às 16h30, na Arena Pernambuco.

GRUPOS DO TORNEIO

Grupo A: Sport, ABC, Botafogo-PB

Grupo B: Bahia, Atlético Piauiense e CRB

Grupo C: Fortaleza, Confiança e Sampaio Corrêa

VEJA TABELA DE JOGOS

* Sob supervisão de Denise Santiago