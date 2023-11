Fortaleza é o representante cearense na 1ª edição da Copinha Feminina; veja confrontos

A primeira edição Copinha São Paulo de Futebol Júnior Feminina vem aí. O Fortaleza é o representante do estado do Ceará no maior torneio de base do país. Assim como na modalidade masculina, o intuito é revelar talentos do futebol. Além das Leoas, outras 15 equipes vão disputar a competição. O lançamento oficial e o sorteio para a definição dos grupos ocorreram nesta quarta-feira (8).

A disputa começa no dia 4 e vai até 17 de dezembro. A equipe comandada por Igor Cearense está no Grupo D junto com Atlético-MG, Botafogo e Corinthians. A primeira fase será disputada na sede de Ibrachina. A estreia será diante do time paulista, no dia 4 de dezembro.

As Leoas seguiram a rotina de treinamentos com foco na competição. Parte das atletas também compõe o time principal. Uma delas é a lateral-esquerda Mirela Rodrigues, que está com a Seleção Brasileira Sub-17, em competição na Costa Rica. Em 2023, a equipe tricolor chegou até as quartas de final no Brasileiro Sub-20, quando foram eliminadas pelo Botafogo. Esta foi a melhor campanha do grupo.

"É motivo de muita honra ser convidado pela Federação Paulista de Futebol para participar da primeira edição da Copinha Feminina. É uma competição muito tradicional no masculino e que tem tudo para seguir o mesmo caminho no feminino. Nossa expectativa é conseguir fazer bons jogos, ter um bom nível de enfrentamento para consequentemente ter atletas mais maduras para ajudar o Fortaleza em coisas grandes", disse André Rocha, gestor de Futebol Feminino do Fortaleza.

A Prefeitura de São Paulo e a Federação Paulista de Futebol anunciaram a criação do torneio em junho deste ano. As 16 equipes foram divididas em quatro grupos. As duas melhores de cada chave avançam. Depois, na segunda e terceira fase, já vão ocorrer a semifinal e a final.

Apenas as datas-base dos jogos foram divulgadas. O mando de campo das partidas ainda não foi definido.

JOGOS DAS LEOAS NA COPINHA

04/12 - Corinthians x Fortaleza

07/12 - Botafogo x Fortaleza

10/12 - Atlético-MG x Fortaleza