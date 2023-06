O futebol feminino segue expandindo seu protagonismo no cenário do esporte. Na manhã desta sexta-feira, (2), a Prefeitura de São Paulo e a Federação Paulista de Futebol fecharam uma parceria e anunciaram que a maior competição de base do Brasil agora terá a edição feminina. A Copa São Paulo de Futebol feminino acontecerá em dezembro.

Legenda: Federação Paulista de Futebol e Prefeitura de São Paulo anunciam primeira edição da Copinha Feminina Foto: Divulgação/FPF

FORMATO E PARTICIPANTES

Cerca de 16 equipes vão disputar a competição. Esses times serão distribuídos em quatro grupos. Começando pela fase de grupos, a segunda e a terceira fase já serão semifinal e final, respectivamente. Os participantes do torneio serão definidos nos próximos meses.