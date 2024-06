Fortaleza e CRB confiam em seus camisas '9' na busca pela taça da Copa do Nordeste; Veja comparativo

Fortaleza e CRB-AL chegam para a decisão da Copa do Nordeste prometendo duelos de estilos táticos, mas seja a forma de jogar de ambos, os dois contam com artilheiros, seus camisas '9' para conquistarem o título. Lucero no Leão, e Anselmo Ramon, do Galo, são os jogadores de mais potencial para decidirem para seus times.

Ambos são experientes, já passando dos 30 anos, e possuem números parecidos na temporada: Enquanto Lucero tem 14 gols em 31 jogos, Ansemo tem 17 gols em 28 partidas. A média do argentino do Fortaleza é de 0,45 por partida, enquanto a do brasileiro do time alagoano é superior: 0,60.

Legenda: Lucero e Anselmo Ramon fazem duelos de artilheiros Foto: Arte / Jogada

Legenda: Lucero faz uma temporada marcante pelo Fortaleza Foto: Arte / Jogada

Mas vale o alerta do peso dos gols do artilheiro do Fortaleza: São seis gols na Sul-Americana (dois contra o Boca Juniors), dois na Copa do Brasil e um na Série A.

Anselmo Ramon tem 7 gols no Estadual, 4 na Série B e um na Copa do Brasil.

Se tratando apenas de Copa do Nordeste, Anselmo Ramon tem 5, enquanto Lucero tem dois.

Identificação

Os dois artilheiros tem grande identificação com os times e suas torcidas. Lucero está na sua 2º temporada pelo Leão. Ele chegou em 2023 e tem 94 jogos, com 38 gols marcados, média de 0,40 por partida.

Já Anselmo Ramon está na sua 3ª temporada pelo Galo. Ele chegou em 2022 e tem 129 jogos, com 50 gols marcados, média de 0,38.

E por pouco os dois não jogaram juntos em 2024: o Leão tentou a contratação de Anselmo Ramon antes da Série A, mas o time alagoano manteve o jogador, o que foi motivo de muita comemoração. Para o lugar dele, o Leão 'repatriou' Renato Kayzer.